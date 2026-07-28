Έρχονται στις οθόνες τα micro-sports μετά τα micro-dramas 

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Καθώς οι συνήθειες που οι άνθρωποι καταναλώνουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο, πέραν του παραδοσιακού τρόπου εξελίσσονται, ένα νέο είδος κάνει την εμφάνιση του, εναρμονισμένο με τη στροφή του κόσμου από την τηλεόραση στα έξυπνα κινητά.

Η World 1, μια νέα εταιρεία αθλητικής ψυχαγωγίας που αριθμεί 10 Ολυμπιονίκες μεταξύ των ιδρυτών της, φέρνει τον αθλητισμό στα κάθετα βίντεο – και όχι μόνο- τα καλύτερα στιγμιότυπα.

Η πρόκληση είναι απλή. Τα Micro-sports, στη λογική των micro-dramas, περιγράφονται ως «εντελώς πρωτότυπα αθλήματα όπου οι παγκόσμιοι τίτλοι κερδίζονται ή χάνονται σε 30 δευτερόλεπτα», λέει ο Μπρετ Μόρις, διευθύνων σύμβουλος της νεοφυούς World 1.

«Ολόκληρη η αθλητική βιομηχανία χτίστηκε γύρω από την τηλεόραση, αλλά το κοινό έχει μετακινηθεί στα κινητά του», δήλωσε ο Μόρις στο The Hollywood Reporter. «Χτίζουμε μια νέα αθλητική βιομηχανία για το κινητό. Όχι προσαρμόζοντας τα παραδοσιακά αθλήματα, αλλά δημιουργώντας εντελώς νέα, σχεδιασμένα ειδικά για το νέο μοντέλο οπτικοακουστικού περιεχομένου».

Και εκεί ακριβώς, στη ιντερνετική ροή περιεχομένου δηλαδή, γίνεται όλο το παιχνίδι της διαφήμισης.

Η αρχή της εταιρείας είναι απλή. «Να κάνουμε άθλημα το κορυφαίο στιγμιότυπο», εξηγεί ο πρόεδρος της World 1, Νέιτ Τόμας, ο οποίος στις ΗΠΑ θεωρείται εκ των βετεράνος της βιομηχανίας των ΜΜΕ.

«Οι φίλαθλοι δεν χρειάζεται να αναρωτιούνται αν αυτό που παρακολουθούν έχει σημασία. Στη World 1, οι πρωταθλητές συναγωνίζονται για τους τίτλους τους σε κάθε διοργάνωση. Tο περιεχόμενο είναι σχεδιασμένο για υψηλά διακυβεύματα. Οι διεκδικήσεις θα επιλύονται και νέοι αστέρες θα αναδύονται μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Αυτή η ένταση δεν είναι τυχαία – είναι ολόκληρος ο σκοπός», σημειώνει ο Τόμας.

Το νέο οπτικοακουστικό περιεχόμενο θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο καθώς η χρηματοδότηση του εγχειρήματος θα γίνεται μέσω χορηγιών και αδειών χρήσης. Δεν υπάρχουν συνδρομές ή μικροσυναλλαγές εδώ, λένε οι ιθύνοντες. Τουλάχιστον όχι ακόμα.

Οι διαγωνιζόμενοι αθλητές αρχίζουν από τα βασικά, με αγωνίσματα σχεδιασμένα γύρω από την ταχύτητα και τη δύναμη. Για παράδειγμα ο διαγωνισμός «Fastest» θα αναδεικνύει πρωταθλητές τον άνδρα ή τη γυναικά που θα αναπτύξουν τη μέγιστη ταχύτητα σε μια απόσταση περίπου 10 μέτρων.

Το αγώνισμα «Strongest» θα αναδείξει ως πρωταθλητές τον άνδρα και τη γυναίκα που θα καταφέρουν να σηκώσουν το μεγαλύτερο συνολικό βάρος σε πάγκο και κατακόρυφα. Το ρολόι αντίστροφης μέτρησης των 30 δευτερολέπτων σε κάθε αγώνα αντανακλά την κύρια αρχή του World 1: «μέγιστη δράση σε ελάχιστο χρόνο».

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει την World 1 Arena μια ειδικά σχεδιασμένη σκηνή η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε μεγάλο κλειστό χώρο.

Η ημερομηνία για την πρώτη διοργάνωση αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα, αναφέρει η εταιρεία και σημειώνει πως θα πάρουν μέρος «εν ενεργεία Ολυμπιονίκες έως ανερχόμενα ταλέντα από όλο τον κόσμο».

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