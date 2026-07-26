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26.07.2026 13:56

Γιάννης Πιτταράς: Αποχωρεί από τους «Δεκατιανούς» μετά από 4 χρόνια – «Μπλοκ και unfollow!»

26.07.2026 13:56
dekatianoi

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Το δικό του αντίο στους «Δεκατιανούς» του ΣΚΑΪ, μετά από τέσσερα χρόνια, είπε ο Γιάννης Πιτταράς.

«Η εκπομπή δεν τελειώνει! Είναι μια εκπομπή, ένα ταξίδι πολύ ωραίο που κράτησε τέσσερα χρόνια. Μια εκπομπή που φτιάχτηκε κυριολεκτικά από το μηδέν και ο τίτλος, “Δεκατιανοί”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Η αναφορά του άνοιξε τον δρόμο για έναν πιο χιουμοριστικό διάλογο, ο οποίος δεν άφησε ασχολίαστη την αποχώρηση του συνεργάτη του.

Γ.Γ.: Τον πέμπτο χρόνο;

Γ.Π.: Τον πέμπτο χρόνο θα είναι… ο Δεκατιανός, ενδεχομένως!

Γ.Γ.: Κουνάς μαντήλι;

Γ.Π.: Δεν κουνάω μαντήλι ρε Γιώργο, εδώ, στον ίδιο όροφο θα είμαστε.

Γ.Γ.: Μπλοκ, unfollow και σβήνω και τις κοινές μας φωτογραφίες.

Γ.Π.: Μην τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά, δεν χάλασε ο κόσμος.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 15:35
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