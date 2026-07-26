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26.07.2026 14:24

Γιώργος Γιαννόπουλος: Ο κόσμος έχει μεγαλώσει με ένα «πρέπει» – Εγώ με τη συμβουλή των γονιών μου «να κάνεις αυτό που θέλεις παιδί μου» (Video)

26.07.2026 14:24
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Για τη σημασία που έχουν στη ζωή του τα προσωπικά «θέλω» αλλά και για τα «πρέπει» που επιβάλλονται μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος στην εκπομπή «Ζω Καλά» του Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Ο σπουδαίος ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και στην οικογένειά του, εξηγώντας πως οι γονείς του τον μεγάλωσαν με μια διαφορετική φιλοσοφία, δίνοντάς του την ελευθερία να ακολουθήσει στη ζωή τον δρόμο που πραγματικά επιθυμούσε.

«Ο κόσμος έχει μεγαλώσει με ένα “πρέπει”. Το καλό στην ιστορία τη δική μου ήταν ότι μεγάλωσα με τη συμβουλή του μπαμπά και της μαμάς μου “να έχεις την υγειά σου παιδί μου και να κάνεις αυτό που θέλεις”», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για την επιρροή που είχε πάνω του η οικογένειά του, αλλά και για το ρατσισμό που δέχτηκε εξαιτίας της αδελφής του που είχε σύνδρομο down.

«Μεγάλωσα με αγάπη, αυτοί είχαν σαν μότο τους την αγάπη και να κάνουν τα παιδιά τους ό,τι θέλουν. Μπήκε από νωρίς στη ζωή μου το “πρέπει”, λόγω της αδερφής μου και εκεί υπήρχε μια δυσκολία. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω για να το διευκρινίσω, γιατί τις προάλλες κάπως το είπα και παρεξηγήθηκαν τα παιδιά στο χώρο. Αυτονόητο ήταν το μπούλινγκ, γιατί ήμουν ο αδελφός της ανάπηρης. Η αδερφή μου είχε σύνδρομο down, δεν είχε καμία αναπηρία, ένας άνθρωπος πολύ θετικός, έχει πει πράγματα που αυτά ακολούθησα στη ζωή μου».

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