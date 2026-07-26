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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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26.07.2026 14:54

Αγορά αυτοκινήτου: Τα 10 best-seller στην Ελλάδα για το πρώτο 6μηνο του 2026

26.07.2026 14:54
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Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνέχισε να κινείται στους ρυθμούς των μικρών μοντέλων και των B-SUV κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι οδηγοί δείχνουν ξεκάθαρη προτίμηση σε αυτοκίνητα που συνδυάζουν περιορισμένες διαστάσεις, χαμηλή κατανάλωση, πρακτικότητα και όσο το δυνατόν πιο προσιτή τιμή αγοράς. Στις πρώτες δέκα θέσεις συναντάμε αποκλειστικά supermini και μικρά SUV, με αρκετά από αυτά να προσφέρονται με υβριδικά συστήματα κίνησης. Τα δέκα δημοφιλέστερα μοντέλα συγκέντρωσαν συνολικά 29.976 ταξινομήσεις, καλύπτοντας αθροιστικά σχεδόν το 60% της συγκεκριμένης κατάταξης. 

Η Toyota κατάφερε να τοποθετήσει δύο μοντέλα στην πρώτη τριάδα, ενώ σημαντική παρουσία έχει και η Suzuki με δύο εκπροσώπους στη δεκάδα. Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει και η παρουσία των ευρωπαϊκών κατασκευαστών, με Peugeot, Citroën, Renault, Dacia και Opel να καταλαμβάνουν πέντε από τις δέκα πρώτες θέσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο: Autotypos.gr

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 15:34
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