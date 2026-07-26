Κόντρα Γεωργιάδη-ΠΙΣ: Αντιδράσεις από ευρωπαϊκούς ιατρικούς οργανισμούς κατά της νομοθετικής αλλαγής του υπουργείου Υγείας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μετωπική με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη βρίσκεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), που καταγγέλει ότι η πρόσφατη νομοθετική αλλαγή για τις εκλογές του ΠΙΣ, που έγινε με την υπογραφή του υπ. Υγείας, δεν αποσκοπεί απλώς στην αντιμετώπιση ενός διοικητικού προβλήματος, όπως ισχυρίζεται ο υπουργός, αλλά συνιστά ευθεία κυβερνητική παρέμβαση στη διαδικασία εκλογής της διοίκησής του.

Μάλιστα, η αντιπαράθεση έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα καθώς υπέρ του ΠΙΣ έχουν τοποθετηθεί ευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις. Η Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών, CPME, εξέφρασε επισήμως την ανησυχία της για τη δυνατότητα του υπουργού Υγείας να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον ΠΙΣ, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους του ιατρικού σώματος και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει την ανεξαρτησία, τη δημοκρατική εκπροσώπηση και την αυτονομία του ιατρικού επαγγέλματος.

Ανάλογη θέση διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων, CEOM, το οποίο γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί με ανησυχία τη νομοθετική πρωτοβουλία που μπορεί να επηρεάσει τη διοίκηση του ελληνικού ιατρικού φορέα.

Την υποστήριξή της προς τον ΠΙΣ και προς τη δημοκρατική και αυτόνομη αυτοδιοίκηση του ιατρικού επαγγέλματος εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων, UEMS, επισημαίνοντας ότι η επαγγελματική ανεξαρτησία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών.

Υπενθυμίζεται πως αύριο, Δευτέρα (27/7), αναμένεται να ανακοινωθούν τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Τα συγχαρητήρια της πολιτικής ηγεσίας στην Εθνική Πόλο για το Χρυσό στο Σίδνεϊ

Μητσοτάκης για Όλυμπο: «Το βουνό των θεών» ανήκει πλέον σε ολόκληρη την ανθρωπότητα

Μητσοτάκης: Πρόσθετη επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο