search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 18:05
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.07.2026 15:47

Κόντρα Γεωργιάδη-ΠΙΣ: Αντιδράσεις από ευρωπαϊκούς ιατρικούς οργανισμούς κατά της νομοθετικής αλλαγής του υπουργείου Υγείας

26.07.2026 15:47
adonis_georgiadis_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μετωπική με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη βρίσκεται ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), που καταγγέλει ότι η πρόσφατη νομοθετική αλλαγή για τις εκλογές του ΠΙΣ, που έγινε με την υπογραφή του υπ. Υγείας, δεν αποσκοπεί απλώς στην αντιμετώπιση ενός διοικητικού προβλήματος, όπως ισχυρίζεται ο υπουργός, αλλά συνιστά ευθεία κυβερνητική παρέμβαση στη διαδικασία εκλογής της διοίκησής του.

Μάλιστα, η αντιπαράθεση έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα καθώς υπέρ του ΠΙΣ έχουν τοποθετηθεί ευρωπαϊκές ιατρικές οργανώσεις. Η Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών, CPME, εξέφρασε επισήμως την ανησυχία της για τη δυνατότητα του υπουργού Υγείας να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον ΠΙΣ, αντικαθιστώντας τους εκλεγμένους εκπροσώπους του ιατρικού σώματος και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει την ανεξαρτησία, τη δημοκρατική εκπροσώπηση και την αυτονομία του ιατρικού επαγγέλματος.

Ανάλογη θέση διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων, CEOM, το οποίο γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί με ανησυχία τη νομοθετική πρωτοβουλία που μπορεί να επηρεάσει τη διοίκηση του ελληνικού ιατρικού φορέα.

Την υποστήριξή της προς τον ΠΙΣ και προς τη δημοκρατική και αυτόνομη αυτοδιοίκηση του ιατρικού επαγγέλματος εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων, UEMS, επισημαίνοντας ότι η επαγγελματική ανεξαρτησία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών.

Υπενθυμίζεται πως αύριο, Δευτέρα (27/7), αναμένεται να ανακοινωθούν τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Τα συγχαρητήρια της πολιτικής ηγεσίας στην Εθνική Πόλο για το Χρυσό στο Σίδνεϊ

Μητσοτάκης για Όλυμπο: «Το βουνό των θεών» ανήκει πλέον σε ολόκληρη την ανθρωπότητα

Μητσοτάκης: Πρόσθετη επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για νέα φωτιά στον Μονόλοφο – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

fotia xyta kerkyra – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στην Κέρκυρα

fwtia1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γιάννενα – Καίει χαμηλή βλάστηση

zarzavatsidis-patoulidou
LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: H συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του συζύγου της – «Δεν θυμώνω με τον θάνατο, θυμώνω με τη σιωπή»

food 1
ΥΓΕΙΑ

Τι τρώμε στη ζέστη: Τα γεύματα που δροσίζουν χωρίς να μας βαραίνουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

paidi se paralia 1
ΕΛΛΑΔΑ

Παιδί στην παραλία: Τα λάθη με σωσίβια, μπρατσάκια και φουσκωτά παιχνίδια

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καραλής: Έκτος σερί τίτλος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

skai_dikigoroi
MEDIA

ΣΚΑΪ: Δύο δικηγόροι, ένα επίθετο, ένα μπάχαλο στη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 18:05
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για νέα φωτιά στον Μονόλοφο – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

fotia xyta kerkyra – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στην Κέρκυρα

fwtia1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γιάννενα – Καίει χαμηλή βλάστηση

1 / 3