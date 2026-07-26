Μητσοτάκης για Όλυμπο: «Το βουνό των θεών» ανήκει πλέον σε ολόκληρη την ανθρωπότητα

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«Εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός την ομόφωνη απόφαση της UNESCO για την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως το «βουνό των θεών» ανήκει πλέον σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ενώ παράλληλα συγχαίρει τα εμπλεκόμενα υπουργεία για την επιτυχία αυτή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα! Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους.

Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο.

Αξίζουν συγχαρητήρια στα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Μια διάκριση που έρχεται ύστερα από τις ανάλογες επιτυχίες για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης».

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