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26.07.2026 12:52

Financial Times: Σχέδιο βρετανοαμερικανικής συμμαχίας για τα Στενά του Ορμούζ

26.07.2026 12:52
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Οι Financial Times «αποκαλύπτουν» ότι Λονδίνο και Ουάσινγκτον συζητούν τη σύγκληση διεθνούς συνάντησης την επόμενη εβδομάδα, με στόχο τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής δύναμης που θα προστατεύει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Στη συμμαχία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν έως και 40 χώρες, καθώς η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η κρίση στην περιοχή μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ εμφανίζονται αποφασισμένοι να διατηρήσουν ανοικτή μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.

Η ιρανική απειλή μέσα στη Βρετανία

Αποκλειστικό της Telegraph (με αναδημοσιεύσεις) εστιάζει στην εσωτερική ασφάλεια, αποκαλύπτοντας ότι οι βρετανικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα προστασίας απέναντι σε πιθανές επιχειρήσεις του Ιράν στο βρετανικό έδαφος.

Το δημοσίευμα σήμερα αφορά πληροφορίες ότι η Unit 700 της Δύναμης Quds των IRGC χρησιμοποιεί κυκλώματα διακινητών μεταναστών για να περνά επιχειρησιακά στελέχη στην Ευρώπη και στη Βρετανία. Η εφημερίδα παρουσιάζει την υπόθεση ως εσωτερική απειλή εθνικής ασφάλειας και όχι μόνο ως εξωτερική στρατιωτική απειλή.

Το δημοσίευμα περιγράφει αυξημένη κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας μετά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για ιρανικές απόπειρες δολοφονιών, απαγωγών και επιθέσεων εναντίον προσώπων που θεωρούνται στόχοι του καθεστώτος. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πλέον την ιρανική δραστηριότητα ως μία από τις σοβαρότερες απειλές για την εθνική ασφάλεια.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δηλώνει ότι προτεραιότητά του είναι τα βρετανικά συμφέροντα και ξεκαθαρίζει πως, αν χρειαστεί, δεν θα διστάσει να συγκρουστεί ακόμη και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της κυβέρνησής του για ισχυρή άμυνα και για την πλήρη υλοποίηση των σχεδίων ενίσχυσης των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 15:32
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