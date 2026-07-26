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26.07.2026 11:45

«Είμαστε πιο απαισιόδοξοι από ό,τι χθες»: Καμία ελπίδα για έλεγχο των πυρκαγιών σε Ισπανία και Γαλλία

26.07.2026 11:45
spain_fire
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  • Καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές και επιβάλλοντας τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων σε καιρό ειρήνης.
  • Στη γαλλική περιοχή της Ζιρόντ, 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ στην Ισπανία οι αρχές αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Μαδρίτης.
  • Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και ξηρή βλάστηση, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δίνουν άνιση μάχη για τον περιορισμό των μετώπων.
  • Στην Ισπανία έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός 70χρονου, ενώ οι αρχές και στις δύο χώρες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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Άνιση μάχη με την πύρινη λαίλαπα, που κατατρώει τα πάντα στο πέρασμά της, δίνουν οι πυροσβέστες σε Ισπανία και Γαλλία.

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει σπίτια, έχουν αποτεφρώσει εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια γης, έχουν κάψει ζώα και έχουν οδηγήσει σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε καιρό ειρήνης.

Στην ανατολική Ισπανία, ένας 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του από πυροσβέστες που επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά στη χαράδρα Salt de l’Aigua, στην περιοχή Μανίσε της Βαλένθια.

Κατά τη διάρκεια μιας ακόμη εφιαλτικής νύχτας, 55.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή εκκένωσης γύρω από τη γαλλική πόλη του Μπορντό προς την οποία κινούνται οι φλόγες.

Η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες της μητρόπολης του Μπορντό έχει μετατρέψει 420.000 στρέμματα σε «καμένη έκταση», ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ, η οποία από την Τετάρτη έχει απομακρύνει συνολικά 220.000 άτομα.

Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Μπορντό και Ισπανίας

Στην ενημέρωση της προς τα μέσα ενημέρωσης, η νομαρχία διευκρινίζει ότι ο αυτοκινητόδρομος Α63 μεταξύ Μπορντό και Ισπανίας παρέμενε κλειστός σε μήκος 60 χιλιομέτρων.

Η πυρκαγιά αυτή συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των σημαντικότερων που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το 1949, η μεγάλη πυρκαγιά που είχε καταστρέψει το δάσος των Λαντ της Γασκώνης –η πιο θανατηφόρα που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γαλλία– είχε καταστρέψει περίπου 500.000 στρέμματα.

Με την απομάκρυνση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατοίκων και από άλλους δήμους που βρίσκονται νοτιοανατολικά της λεκάνης ή κοντά στη μητρόπολη, δηλαδή 55.000 ατόμων, ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από την Ζιρόντ ανέρχεται πλέον σε 220.000 άτομα, κάτι που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκκενώσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ στη Γαλλία λόγω πυρκαγιών.

Σε ενημέρωση που δόθηκε στις 02:00 το πρωί, η νομαρχία είχε αναφερθεί σε «ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς» στις αρχές της νύχτας, η οποία οφειλόταν «στην ξηρή βλάστηση» και στον «άνεμο, με ριπές που έφταναν έως και τα 40 χλμ./ώρα».

Σύμφωνα με χάρτη που δημοσίευσαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και απεικονίζει την εξάπλωση της πυρκαγιάς, η φωτιά κατευθύνθηκε προς τα νοτιοανατολικά, προς την Μαρσεπρίμ, μια κοινότητα στο νομό Ζιρόντ που βρίσκεται κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή SNCF, μεταξύ Μπορντό και Αρκασόν.

«Ο καπνός σε χτυπά στα πνευμόνια»

Τουρίστας, που εγκατέλειψε με την οικογένειά του περιοχή κοντά στο Μπορντό, χαρακτήρισε τροματική την έκταση της καταστροφής.

Κάτοικος δήλωσε στο BBC ότι η οικογένειά του εκκένωσε την περιοχή τα ξημερώματα του Σαββάτου και μετακινήθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικότερα, όμως «ακόμη και εδώ μπορούμε να μυρίσουμε τον καπνό από τις πυρκαγιές». «Οι πολύ δυνατοί άνεμοι τροφοδοτούν τις φλόγες. Είναι πραγματικά τρομακτικό», είπε.

Η στάχτη έχει πλέον καλύψει την πισίνα του σπιτιού και ότι τα πόδια τους μαυρίζουν όταν περπατούν έξω. «Ο καπνός σε χτυπά αμέσως στα πνευμόνια», περιέγραψε άλλος.

Στην κοντινή περιοχή Σεν-Ομπέν-ντε-Μεντόκ, κάτοικοι που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους χαρακτήρισαν την κατάσταση «αγχωτική», ενώ ένας από αυτούς τη περιέγραψε ως «καταστροφή».

«Οι καιρικές συνθήκες δεν μας βοήθησαν καθόλου»

Στην Ισπανία, που έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι πυρκαγιές συνεχίζονται κοντά στη Μαδρίτη.

Η φράση του υπουργού Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, είναι δηλωτική της κατάστασης που επικρατεί: «Σήμερα είμαστε περισσότερο απαισιόδοξοι από ό,τι χθες»

Περιγράφοντας την κατάσταση ως «πολύπλοκη», ανέφερε ότι οι ριπές ανέμου αναμένεται να ωθήσουν τη φωτιά προς τα νότια. «Η νύχτα δεν πρόκειται να είναι θετική ούτε ευνοϊκή για εμάς», προειδοποίησε.

Από την έναρξη των πυρκαγιών στην Ισπανία, σχεδόν 60.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα, ενώ περισσότεροι από 28.000 παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Αργά το Σάββατο, τουλάχιστον οκτώ δήμοι κοντά στο Τολέδο έλαβαν επίσης εντολή εκκένωσης, αν και δεν έγινε γνωστός ο ακριβής αριθμός των κατοίκων που επηρεάζονται.

Η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, χαρακτήρισε την κατάσταση «τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι 130.000 εκτάρια γης έχουν καεί στην Ισπανία από την αρχή του 2026, ξεπερνώντας τον μέσο ετήσιο όρο των 100.000 εκταρίων της τελευταίας δεκαετίας.

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