Χανιά: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ το 2χρονο που πήγε να πνιγεί σε πισίνα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

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Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το δίχρονο αγοράκι, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο Αποκορώνου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το παιδί δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρατεταμένη μειωμένη συνείδηση που παρουσίαζε από τη στιγμή της ανάνηψής του μέχρι και τη μεταφορά του από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι γιατροί είναι αν υπήρξε επηρεασμός της εγκεφαλικής λειτουργίας λόγω της παραμονής του παιδιού κάτω από το νερό. Σύμφωνα με τους γονείς, το αγοράκι δεν έμεινε στην πισίνα περισσότερο από δύο έως τρία λεπτά, ωστόσο ακόμη και αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο, ιδιαίτερα για έναν οργανισμό τόσο μικρής ηλικίας.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάνηψη του παιδιού έπαιξε η μητέρα του, η οποία είναι γιατρός. Η ίδια ανέσυρε μαζί με τον πατέρα το παιδί από τον βυθό της πισίνας και του παρείχε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρει την αναπνοή του πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Παρά το γεγονός ότι το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του, δεν είχε πλήρη συνείδηση, κάτι που διαπιστώθηκε τόσο στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όσο και στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του και τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα αξιολογηθεί η νευρολογική του κατάσταση και τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου.

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