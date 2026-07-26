Θεσσαλονίκη: Δύο 19χρονοι πίσω από την απόπειρα ανθρωποκτονίας 35χρονου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην εξιχνίαση της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 35χρονου στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (24/7), προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, μετά από επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο νεαροί Έλληνες, ηλικίας 19 χρόνων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, απογευματινές ώρες της 24-07-2026, ο 35χρονος ενώ βρισκόταν στην περιοχή τουΔενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, άγνωστος έβαλλε με κυνηγετική καραμπίνα προς το όχημά του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Παρ΄ ολίγον τραγωδία στην Ryanair: Συγκλονίζει η 34χρονη που έσωσε τον Σέρβο από το σπασμένο παράθυρο – «Δε θα ξεχάσω, τον ήχο που τον ρουφούσε»

Βόλος: Γαμπρός κατέληξε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης λόγω υπερβολικού αλκοόλ

Όλυμπος: Ιστορική απόφαση της UNESCO – Αναγνώρισε το «βουνό των θεών» ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας

