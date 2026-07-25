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25.07.2026 09:53

Ξυλοδαρμός εγκύου στην Καλλιθέα: Αντιμέτωπος με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης ο σύντροφός της

25.07.2026 09:53
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  • Έγκυος γυναίκα έπεσε θύμα άγριας ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε μετά από επίθεση του συντρόφου της.
  • Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 28χρονο δράστη στο κέντρο της Αθήνας μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης βάσει των ευρημάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης.
  • Το θύμα υποστήριξε στις πρώτες καταθέσεις της ότι ο κατηγορούμενος της ασκούσε έντονες πιέσεις προκειμένου να προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης της.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό ενώ ο δράστης αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

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Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα έγκυο γυναίκα στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, στην ΕΡΤ, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την Αστυνομία αφού ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν άμεσα στο σημείο και η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση.

Εξαιτίας της κατάστασής της, η 37χρονη δεν ήταν σε θέση να καταθέσει στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα οι έρευνες να βασιστούν αρχικά στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο κέντρο της Αθήνας. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τον αναγνώρισαν ως το πρόσωπο που αναζητούσαν, τον προσήγαγαν και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κύησης, με βάση και τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές. Η απολογία του κατηγορουμένου αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, όπως επισήμανε, θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα όταν οι αστυνομικοί μπορέσουν να λάβουν πλήρη κατάθεση από το θύμα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν προηγηθεί περιστατικά κακοποίησης.

«Με πίεζε να ρίξω το παιδί»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε στην πρώτη της κατάθεση ότι ο 28χρονος πρώην σύντροφός της τής ζητούσε επίμονα να διακόψει την εγκυμοσύνη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 37χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο κατηγορούμενος δεν ήθελε να αποκτήσει το παιδί και της ασκούσε πιέσεις προκειμένου να προχωρήσει σε άμβλωση.

Οι ισχυρισμοί της αξιολογούνται από τις Αρχές στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και της διερεύνησης των συνθηκών της επίθεσης.

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