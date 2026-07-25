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Νυχτερινές αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό τίθενται σε εφαρμογή από αύριο Κυριακή (26/7), λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα μεταξύ «Συντάγματος» και «Μεγάρου Μουσικής».
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί «Σύνταγμα» (Γραμμή 3), «Ευαγγελισμός» και «Μέγαρο Μουσικής» θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο. Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά τους επιβάτες της Γραμμής 2.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 3 θα περιορίζεται στα τμήματα:
Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν ως εξής:
Στην αντίθετη κατεύθυνση:
Τα τελευταία δρομολόγια πριν την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθούν:
την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Αμπελόκηποι (ΠΡΟΣΟΧΗ: οι συρμοί θα εκκινούν από την αποβάθρα 2, προς Δημοτικό Θέατρο) και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Αμπελόκηποι.
Αναλυτικά:
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ23 «Στ. Μετρό Μοναστηράκι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:
Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Μοναστηράκι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:
«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα Σύνταγμα), «ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ), «ΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, με όνομα ΙΛΙΣΙΑ), «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46).
Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Μοναστηράκι:
«ΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «ΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΙΛΙΣΙΑ), «ΣΤ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΝΟΣΟΚ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση στην οδό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ με όνομα Ομόνοια), «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού).
«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων». επισημαίνει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.
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