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25.07.2026 11:15

Τι αλλάζει στη Γραμμή 3 του Μετρό από Κυριακή 26/7 – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα και τα τελευταία δρομολόγια τους

25.07.2026 11:15
metro athinas new

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Νυχτερινές αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό τίθενται σε εφαρμογή από αύριο Κυριακή (26/7), λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα μεταξύ «Συντάγματος» και «Μεγάρου Μουσικής».

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί «Σύνταγμα» (Γραμμή 3), «Ευαγγελισμός» και «Μέγαρο Μουσικής» θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο. Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά τους επιβάτες της Γραμμής 2.

Πώς θα λειτουργεί το Μετρό από αύριο

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 3 θα περιορίζεται στα τμήματα:

  • Δημοτικό Θέατρο – Μοναστηράκι
  • Αμπελόκηποι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν ως εξής:

  • Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:06
  • Από Μοναστηράκι προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:29
  • Από Σύνταγμα προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:31
  • Από Ευαγγελισμό προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:33
  • Από Μέγαρο Μουσικής προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:34

Στην αντίθετη κατεύθυνση:

  • Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30
  • Από Αμπελόκηποι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:44
  • Από Μέγαρο Μουσικής προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:46
  • Από Ευαγγελισμό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:47
  • Από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49

Τι ισχύει για τα δρομολόγια του Μετρό προς το αεροδρόμιο

Τα τελευταία δρομολόγια πριν την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθούν:

  • Σύνταγμα – Αεροδρόμιο: 21:31
  • Δημοτικό Θέατρο – Αεροδρόμιο: 21:06
  • Αεροδρόμιο – Δημοτικό Θέατρο: 21:10

την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Αμπελόκηποι (ΠΡΟΣΟΧΗ: οι συρμοί θα εκκινούν από την αποβάθρα 2, προς Δημοτικό Θέατρο) και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Αμπελόκηποι.

Αναλυτικά:

  • Αμπελόκηποι προς Αεροδρόμιο: 22:07, 22:47 και 23:23
  • Αεροδρόμιο προς Αμπελόκηποι: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ23

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ23 «Στ. Μετρό Μοναστηράκι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Μοναστηράκι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα ΟΜΟΝΟΙΑ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα Σύνταγμα), «ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ), «ΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, με όνομα ΙΛΙΣΙΑ), «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Μοναστηράκι:

«ΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «ΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΙΛΙΣΙΑ), «ΣΤ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΝΟΣΟΚ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας με όνομα ΣΥΝΤΑΓΜΑ), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση στην οδό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ με όνομα Ομόνοια), «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού).

  • Η λεωφορειακή Γραμμή Χ23 θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τους σταθμούς Μοναστηράκι και Αμπελόκηποι.
  • Για τις αναχωρήσεις λεωφορείων της Χ23 στις 23:58 και 00:10 από τον σταθμό Μοναστηράκι, συρμός στον σταθμό Αμπελόκηποι θα εκκινεί περίπου στις 00:45 με τερματικό τον σταθμό Δ. Πλακεντίας.
  • Για τις αναχωρήσεις λεωφορείων της Χ23 στις 23:46 και 23:58 από τον σταθμό Αμπελόκηποι συρμός στον σταθμό Μοναστηράκι θα εκκινεί περίπου στις 00:45 με τερματικό τον σταθμό Δημοτικό Θέατρο.

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων». επισημαίνει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.

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