Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο βρέφος μετά από σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν 57χρονο από το όχημά του

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Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες σημειώθηκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο 7ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ηρακλείου – Μοιρών, στην Κρήτη.
Το τροχαίο σημειώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Από τη σφοδρή σύγκρουση εγκλωβίστηκε στο όχημα του ένας 57χρονος οδηγός, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν μία γυναίκα μαζί με δύο μικρά παιδιά, εκ των οποίων το ένα ήταν βρέφος λίγων μηνών.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το βρέφος εξετάστηκε από τους διασώστες και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπως και ο 65χρονος.
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