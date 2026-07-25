«Happy birthday to me!»: Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56 και το γιόρτασε με φίλους

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Τα 56ά της γενέθλια γιόρτασε, χθες Παρασκευή, η Έλλη Κοκκίνου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram βίντεο από τη γιορτινή βραδιά.

Σε αυτό, φοράει τα γυαλιά της, μία γιορτινή στέκα και έχει μαζί της και μία μεταλλιζέ σφυρίχτρα, ενώ ποζάρει μπροστά από την τούρτα των γενεθλίων της. «Happy birthday to me!» αναφέρει στη λεζάντα.

Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν από τη βραδιά, η Έλλη Κοκκίνου εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη, ποζάροντας μαζί με φίλους της. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο πλευρό της ήταν η Δέσποινα Καμπούρη και η Δήμητρα Λαζαράτου.

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