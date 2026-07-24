search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 22:04
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.07.2026 21:11

Ο Ματ Ντέιμον για τον ρόλο του στην Οδύσσεια: «Ρόμπιν Γουίλιαμς, Τομ Χανκς και Ντένζελ Ουάσιγκτον με έμαθαν πώς να ηγούμαι μιας ταινίας»

24.07.2026 21:11
mat damon odisseia – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στις συνεργασίες του με σπουδαίους ηθοποιούς, όπως ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο Τομ Χανκς και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στα κινηματογραφικά πλατό αναφέρθηκε ο πρωταγωνιστής της Οδύσσειας, Ματ Ντέιμον.

Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας του ταινίας ο βραβευμένος ηθοποιός μίλησε για τις εμπειρίες που σημάδεψαν την καριέρα του και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε από κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά τα θερμά λόγια του συμπρωταγωνιστή του, Τομ Χόλαντ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «ατρόμητο ηγέτη» στα γυρίσματα. Ο Ντέιμον, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε ότι όταν βρισκόταν στην ηλικία του Χόλαντ είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, τον Τομ Χανκς και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.

«Είναι υπέροχο να ακούω τον Τομ να μιλάει έτσι για μένα. Το παράδειγμα αυτών των ανθρώπων διαμόρφωσε ολόκληρη την πορεία της καριέρας μου. Ελπίζω σε 20 χρόνια ο Τομ να βρίσκεται στη θέση μου και ένας νεότερος ηθοποιός να λέει πως έμαθε από εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ματ Ντέιμον συνεργάστηκε με τον Ντένζελ Ουάσιγκτον στην πολεμική ταινία «Courage Under Fire» (1996), ενώ την επόμενη χρονιά πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ρόμπιν Γουίλιαμς στο «Good Will Hunting», την ταινία που εκτόξευσε τη δική του καριέρα αλλά και εκείνη του Μπεν Άφλεκ, καθώς οι δυο τους υπέγραψαν και το βραβευμένο με Όσκαρ σενάριο.

Το 1998 εμφανίστηκε μαζί με τον Τομ Χανκς στο εμβληματικό πολεμικό δράμα «Saving Private Ryan», ενώ το 1999 καθιερώθηκε ως πρωταγωνιστής με την ταινία «The Talented Mr. Ripley», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ.

Στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον θρυλικό βασιλιά της Ιθάκης, ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου.

Η ταινία έχει διάρκεια 2 ώρες και 52 λεπτά, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών του Νόλαν, και προβάλλεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, καταρρίπτοντας και ρεκόρ στο box office.

Διαβάστε επίσης:

Σελένα Γκόμεζ: Ρομαντική απόδραση με τον Μπένι Μπλάνκο – Οι στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελές σκάφος

Κρις Μπράουν: Άλλαξε γνώμη και δήλωσε… ένοχος για επίθεση σε μουσικό παραγωγό στο Λονδίνο πριν 3 χρόνια

Τζένη Μπότση:«Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτρα και χωρίς ντροπή»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

police-car-lights
ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Χειροπέδες σε 40χρονη που εντοπίστηκε με περισσότερο από ένα κιλό ηρωίνης στην κατοχή της

kakokairia attiki aytokinhta – new
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία χτύπησε και την Αθήνα: Δρόμοι – ποτάμια, κατάρρευση σκαλωσιάς, ζημιές σε ΙΧ από πτώσεις δέντρων- Σάρωσαν όλη την Ελλάδα τα έντονα φαινόμενα (Photos/Video)

proastiakos_0605_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Σταδιακή επανέναρξη των δρομολογίων που είχαν διακοπεί λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία

pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

linta-kideia-new1
ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Λίντα: Το τελευταίο χειροκρότημα - Η Ελλάδα αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη σπουδαία ερμηνεύτρια (Videos/Photos)

stavrosgeorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Tο κίνητρο ίσως να είναι άλλο, λέει η οικογένεια του ποινικολόγου, «ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι» - Ζητά να συνεχιστεί η έρευνα

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

ant1_logo_new
MEDIA

Μια «σιδηρά» κυρία στον ΑΝΤ1

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 22:02
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

police-car-lights
ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Χειροπέδες σε 40χρονη που εντοπίστηκε με περισσότερο από ένα κιλό ηρωίνης στην κατοχή της

kakokairia attiki aytokinhta – new
ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία χτύπησε και την Αθήνα: Δρόμοι – ποτάμια, κατάρρευση σκαλωσιάς, ζημιές σε ΙΧ από πτώσεις δέντρων- Σάρωσαν όλη την Ελλάδα τα έντονα φαινόμενα (Photos/Video)

1 / 3