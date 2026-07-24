Ο Ματ Ντέιμον για τον ρόλο του στην Οδύσσεια: «Ρόμπιν Γουίλιαμς, Τομ Χανκς και Ντένζελ Ουάσιγκτον με έμαθαν πώς να ηγούμαι μιας ταινίας»

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Στις συνεργασίες του με σπουδαίους ηθοποιούς, όπως ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο Τομ Χανκς και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στα κινηματογραφικά πλατό αναφέρθηκε ο πρωταγωνιστής της Οδύσσειας, Ματ Ντέιμον.

Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας του ταινίας ο βραβευμένος ηθοποιός μίλησε για τις εμπειρίες που σημάδεψαν την καριέρα του και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάστηκε από κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά τα θερμά λόγια του συμπρωταγωνιστή του, Τομ Χόλαντ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «ατρόμητο ηγέτη» στα γυρίσματα. Ο Ντέιμον, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε ότι όταν βρισκόταν στην ηλικία του Χόλαντ είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, τον Τομ Χανκς και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Damon worked with some pretty big icons before becoming one himself https://t.co/Jmzd2OItMx — Total Film (@totalfilm) July 22, 2026

«Είναι υπέροχο να ακούω τον Τομ να μιλάει έτσι για μένα. Το παράδειγμα αυτών των ανθρώπων διαμόρφωσε ολόκληρη την πορεία της καριέρας μου. Ελπίζω σε 20 χρόνια ο Τομ να βρίσκεται στη θέση μου και ένας νεότερος ηθοποιός να λέει πως έμαθε από εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ματ Ντέιμον συνεργάστηκε με τον Ντένζελ Ουάσιγκτον στην πολεμική ταινία «Courage Under Fire» (1996), ενώ την επόμενη χρονιά πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ρόμπιν Γουίλιαμς στο «Good Will Hunting», την ταινία που εκτόξευσε τη δική του καριέρα αλλά και εκείνη του Μπεν Άφλεκ, καθώς οι δυο τους υπέγραψαν και το βραβευμένο με Όσκαρ σενάριο.

El indomable Will Hunting fue un éxito y recibió 8 nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor película. No solo Matt Damon y Ben Affleck ganaron Mejor guion, sino que Robin Williams recibió el primer y único Oscar de su carrera como Mejor actor de reparto.



Aquella experiencia… pic.twitter.com/NnTRvqxfI3 — SensaCine (@SensaCine) July 22, 2026

Το 1998 εμφανίστηκε μαζί με τον Τομ Χανκς στο εμβληματικό πολεμικό δράμα «Saving Private Ryan», ενώ το 1999 καθιερώθηκε ως πρωταγωνιστής με την ταινία «The Talented Mr. Ripley», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ.

Steven Spielberg originally cast Matt Damon in Saving Private Ryan because he wanted a relatively unknown actor with an all-American look.



Before filming began, however, Damon became an overnight star after Good Will Hunting earned him an Academy Award for Best Original… pic.twitter.com/EcynrqrnOf July 19, 2026

Στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον θρυλικό βασιλιά της Ιθάκης, ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου.

Oscar voters are raving about Christopher Nolan's #TheOdyssey after the first Academy screenings: “I think Matt [Damon] has to win the Oscar. He has to.”



"I didn't think anything could top 'Oppenheimer' and Chris' first film 'Following.' He is the definitive filmmaker of our… pic.twitter.com/g3lEOftdfE — Variety (@Variety) July 23, 2026

Η ταινία έχει διάρκεια 2 ώρες και 52 λεπτά, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών του Νόλαν, και προβάλλεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, καταρρίπτοντας και ρεκόρ στο box office.

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