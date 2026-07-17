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17.07.2026 18:22

Τομ Χόλαντ για «Οδύσσεια»: «Μία από τις μεγαλύτερες χαρές της καριέρας μου – Ευκαιρία ζωής»

17.07.2026 18:22
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Τα συναισθήματά του για τη συμμετοχή του στο επικό φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν, μοιράστηκε ο Τομ Χόλαντ, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή του στην Οδύσσεια ως «μία από τις μεγαλύτερες χαρές της καριέρας του».

Ο κινηματογραφικός «Τηλέμαχος», σε ανάρτησή του με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας,  δημοσίευσε φωτογραφίες με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, τον Ματ Ντέιμον και την Αν Χάθαγουεϊ από την περίοδο προώθησης της ταινίας και δήλωσε ευγνώμων για αυτή την εμπειρία.

«Υπάρχουν ταινίες που σε δοκιμάζουν και σε γεμίζουν δημιουργικά, και υπάρχουν δουλειές μέσα από τις οποίες γνωρίζεις υπέροχους ανθρώπους. Η ‘‘Οδύσσεια’‘ είναι και τα δύο. Η συμμετοχή μου σε αυτή την επική περιπέτεια υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες χαρές της καριέρας μου. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ευγνώμων για αυτή την εμπειρία και για όλα όσα έμαθα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τομ Χόλαντ στην ανάρτησή του.

Ο 30χρονος ηθοποιός θέλησε να πει επίσης το δικό του «ευχαριστώ» σε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτή την ταινία. «Ευχαριστώ το καταπληκτικό συνεργείο μας που έδωσε τον καλύτερό του εαυτό μέχρι τέλους, ευχαριστώ το υπέροχο καστ που με καθοδήγησε μέσα σε αυτόν τον ανεμοστρόβιλο και ευχαριστώ τον Κρις και την Έμα για την καθοδήγησή τους και για την ευκαιρία ζωής που μου έδωσαν. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για όλους όσοι συμμετείχαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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