Χιλή: Γερανός έσπασε από θυελλώδεις ανέμους και κατέρρευσε πάνω σε σπίτια και αυτοκίνητα (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σκηνές που προκαλούν τρόμο εκτυλίχθηκαν στην πόλη Κοκίμπο της Χιλής, όπου ένας γερανός οικοδομής δεν άντεξε τη σφοδρότητα των ανέμων, έσπασε στα δύο και κατέληξε πάνω σε κατοικίες.

Το περιστατικό κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας, και στο σχετικό βίντεο αποτυπώνεται καρέ-καρέ η στιγμή που ο γερανός αρχίζει να ταλαντεύεται από τις ισχυρές ριπές του ανέμου, στη συνέχεια λυγίζει, σπάει πάνω από το υπό κατασκευή κτίριο και τελικά καταρρέει στις γειτονικές κατοικίες.

Η πτώση του προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή δύο σταθμευμένων αυτοκινήτων, ενώ ζημιές υπέστη και τμήμα του δικτύου ηλεκτροδότησης, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Σε εξέλιξη έρευνα

Στο σημείο έσπευσε ο δήμαρχος του Κοκίμπο, Αλί Μανουτσέχρι, ο οποίος επισήμανε ότι, παρά το μέγεθος της καταστροφής και τη σφοδρότητα του συμβάντος, δεν καταγράφηκαν ανθρώπινες απώλειες, ούτε τραυματισμοί.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της περιοχής γνωστοποίησε ότι διατάχθηκε άμεσα έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχουν ήδη δοθεί οδηγίες ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες.

«Έχει δοθεί σαφής εντολή από την αρμόδια στεγαστική υπηρεσία ώστε όλοι οι γερανοί να είναι κατάλληλα ασφαλισμένοι, ακριβώς για να αποφεύγονται τέτοιου είδους περιστατικά. Οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την περιοχή του Κοκίμπο οδήγησαν δυστυχώς σε αυτό το συμβάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η παρουσία ενός ακόμη γερανού ίδιου τύπου σε μικρή απόσταση από το σημείο της κατάρρευσης, γεγονός που έχει θέσει σε κινητοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από την πλευρά του, ο περιφερειακός γραμματέας Στέγασης και Πολεοδομίας διαβεβαίωσε ότι θα εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια.

«Θα εφαρμόσουμε όλα τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτόκολλα, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία των πολιτών και η πλήρης διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Καρέ-καρέ η κατάρρευση πύργου ελέγχου του ιρανικού ναυτικού μετά από αμερικανικό πλήγμα – «Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», λέει ο Χέγκσεθ

Λιβύη: Ανασκαφές έφεραν στο «φως» αρχαίο θέατρο και μοναδικό ελληνικό ιππόδρομο

Σεισμός 7,4 βαθμών στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού – Προειδοποίηση για τσουνάμι (Video)











