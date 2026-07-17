Έπεσε και το τελευταίο προσωπείο: Ο Έλον Μασκ υπερασπίζεται Κασιδιάρη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αν υπήρχε έστω και μια μικρή αμφιβολία για τις πολιτικές συμπάθειες του πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη, πλέον δεν υπάρχει καμία.
Ο Έλον Μασκ σχολίασε μια ανάρτηση «δημοσιογράφου» από τη Νορβηγία – παραθέτοντας την – παρουσιάζοντας στους εκατομμύρια χρήστες που τον ακολουθούν, τον Ηλία Κασιδιάρη ως «θύμα» της ελληνικής δικαιοσύνης μετά την απόρριψη του αιτήματός του για αποφυλάκιση.
Την αρχική ανάρτηση κάνει η Ρεμπέκα Μίστρεγκεν, ακροδεξιά σχολιάστρια η οποία ανέλαβε να «ενημερώσει» το κοινό της για την «αμφιλεγόμενη υπόθεση» Κασιδιάρη, λέγοντας ότι εξακολουθεί να κρατείται παρά την καλή συμπεριφορά του επειδή διατηρεί λογαριασμό στα social media, παραθέτοντας φυσικά την ανάρτηση του «αδικημένου Κασιδιάρη».
«Αυτό είναι άρρωστο», σχολίασε ο Μασκ που ως γνωστόν είναι ψυχοπονιάρης και κόπτεται για την ελευθερία της έκφρασης, και ο Κασιδιάρης έζησε το… όνειρο αφού όπως λέει και ο ίδιος, «Πριν από λίγο ο Ίλον Μασκ -η επιφανέστερη προσωπικότητα παγκοσμίως- κατήγγειλε δυναμικά την παράνομη κράτησή μου. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παρέμβαση υπέρ της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».
Διαβάστε επίσης:
ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογή προέδρου ΚΟ στη σκιά του ντόμινο αποχωρήσεων- Η κάλπη με Δούρου, η απόσυρση Πολάκη με αιχμές και ο Παππάς με τη συλλογική ηγεσία
Καρφί Κασσελάκη για Γεροβασίλη: «Φεύγουν και αυτοί που αυτοανακηρύχθηκαν θεματοφύλακες του ΣΥΡΙΖΑ»
Κομισιόν: Έκθεση – κόλαφος για υποκλοπές και Predator στην Ελλάδα – Πλήρης στήριξη στην Κοβέσι, 4 συστάσεις για το κράτος δικαίου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.