search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 21:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.07.2026 20:26

Έπεσε και το τελευταίο προσωπείο: Ο Έλον Μασκ υπερασπίζεται Κασιδιάρη

17.07.2026 20:26
elon-musk-gyalia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αν υπήρχε έστω και μια μικρή αμφιβολία για τις πολιτικές συμπάθειες του πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη, πλέον δεν υπάρχει καμία.

Ο Έλον Μασκ σχολίασε μια ανάρτηση «δημοσιογράφου» από τη Νορβηγία – παραθέτοντας την – παρουσιάζοντας στους εκατομμύρια χρήστες που τον ακολουθούν, τον Ηλία Κασιδιάρη ως «θύμα» της ελληνικής δικαιοσύνης μετά την απόρριψη του αιτήματός του για αποφυλάκιση.

Την αρχική ανάρτηση κάνει η Ρεμπέκα Μίστρεγκεν, ακροδεξιά σχολιάστρια η οποία ανέλαβε να «ενημερώσει» το κοινό της για την «αμφιλεγόμενη υπόθεση» Κασιδιάρη, λέγοντας ότι εξακολουθεί να κρατείται παρά την καλή συμπεριφορά του επειδή διατηρεί λογαριασμό στα social media, παραθέτοντας φυσικά την ανάρτηση του «αδικημένου Κασιδιάρη».

«Αυτό είναι άρρωστο», σχολίασε ο Μασκ που ως γνωστόν είναι ψυχοπονιάρης και κόπτεται για την ελευθερία της έκφρασης, και ο Κασιδιάρης έζησε το… όνειρο αφού όπως λέει και ο ίδιος, «Πριν από λίγο ο Ίλον Μασκ -η επιφανέστερη προσωπικότητα παγκοσμίως- κατήγγειλε δυναμικά την παράνομη κράτησή μου. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παρέμβαση υπέρ της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογή προέδρου ΚΟ στη σκιά του ντόμινο αποχωρήσεων- Η κάλπη με Δούρου, η απόσυρση Πολάκη με αιχμές και ο Παππάς με τη συλλογική ηγεσία

Καρφί Κασσελάκη για Γεροβασίλη: «Φεύγουν και αυτοί που αυτοανακηρύχθηκαν θεματοφύλακες του ΣΥΡΙΖΑ» 

Κομισιόν: Έκθεση – κόλαφος για υποκλοπές και Predator στην Ελλάδα – Πλήρης στήριξη στην Κοβέσι, 4 συστάσεις για το κράτος δικαίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papadimitriou-gerontidakis
LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναπολεί το περσινό καλοκαίρι: Οι βουτιές και τα «ακροβατικά» με τον Γιώργο Γεροντιδάκη (Video)

marfin sillipseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Σε κελί υψίστης ασφαλείας ο 42χρονος που οδηγήθηκε στις φυλακές Ναυπλίου – Ειδική επιχείρηση για τη μεταγωγή του

Zinédine Zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Κλειδώνει» ο Ζινεντίν Ζιντάν για την εθνική ομάδα της Γαλλίας

ben gurion
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Μαζική επίθεση στο Ιράν ετοιμάζει ο Τραμπ – Δεκάδες αεροπλάνα ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

nosokomeio lamias new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νέο κρούσμα σαλμονέλας – Τι έδειξαν τα τεστ σε εργαζόμενους σε κατάστημα εστίασης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

sintagi-new
CUCINA POVERA

Η εξαιρετική μαρμελάδα πεπόνι και οι απίθανοι συνδυασμοί της

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 21:23
papadimitriou-gerontidakis
LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναπολεί το περσινό καλοκαίρι: Οι βουτιές και τα «ακροβατικά» με τον Γιώργο Γεροντιδάκη (Video)

marfin sillipseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Σε κελί υψίστης ασφαλείας ο 42χρονος που οδηγήθηκε στις φυλακές Ναυπλίου – Ειδική επιχείρηση για τη μεταγωγή του

Zinédine Zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Κλειδώνει» ο Ζινεντίν Ζιντάν για την εθνική ομάδα της Γαλλίας

1 / 3