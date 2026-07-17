Έπεσε και το τελευταίο προσωπείο: Ο Έλον Μασκ υπερασπίζεται Κασιδιάρη

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Αν υπήρχε έστω και μια μικρή αμφιβολία για τις πολιτικές συμπάθειες του πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη, πλέον δεν υπάρχει καμία.

Ο Έλον Μασκ σχολίασε μια ανάρτηση «δημοσιογράφου» από τη Νορβηγία – παραθέτοντας την – παρουσιάζοντας στους εκατομμύρια χρήστες που τον ακολουθούν, τον Ηλία Κασιδιάρη ως «θύμα» της ελληνικής δικαιοσύνης μετά την απόρριψη του αιτήματός του για αποφυλάκιση.

Την αρχική ανάρτηση κάνει η Ρεμπέκα Μίστρεγκεν, ακροδεξιά σχολιάστρια η οποία ανέλαβε να «ενημερώσει» το κοινό της για την «αμφιλεγόμενη υπόθεση» Κασιδιάρη, λέγοντας ότι εξακολουθεί να κρατείται παρά την καλή συμπεριφορά του επειδή διατηρεί λογαριασμό στα social media, παραθέτοντας φυσικά την ανάρτηση του «αδικημένου Κασιδιάρη».

How many of you have heard of Ilias Kasidiaris?



The former Greek MP and politician remains imprisoned in Greece, due to one of the most controversial cases in the EU.



He’s serving time from the Golden Dawn convictions, but a recent judicial decision has drawn heavy criticism:… https://t.co/QK8HvjfQkL — Rebecca Mistereggen (@RMistereggen) July 17, 2026

This is messed up https://t.co/CbQMl2XK9F — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2026

«Αυτό είναι άρρωστο», σχολίασε ο Μασκ που ως γνωστόν είναι ψυχοπονιάρης και κόπτεται για την ελευθερία της έκφρασης, και ο Κασιδιάρης έζησε το… όνειρο αφού όπως λέει και ο ίδιος, «Πριν από λίγο ο Ίλον Μασκ -η επιφανέστερη προσωπικότητα παγκοσμίως- κατήγγειλε δυναμικά την παράνομη κράτησή μου. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική παρέμβαση υπέρ της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

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