Marfin: Σε κελί υψίστης ασφαλείας ο 42χρονος που οδηγήθηκε στις φυλακές Ναυπλίου – Ειδική επιχείρηση για τη μεταγωγή του

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Ειδική επιχείρηση οργάνωσε η αστυνομία για τη μεταγωγή του 42χρονου στις φυλακές Ναυπλίου, μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών για την προφυλάκισή του. Πρόκειται για τον ένα εκ των δύο συλληφθέντων, που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φονικού εμπρησμού της Marfin τον Μάιο του 2010.

Η ειδική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας οργανώθηκε υπό συνθήκες αυξημένων μέτρων ασφαλείας και η μεταγωγή ξεκίνησε περίπου στις 8:30 το πρωί από την Αθήνα, ενώ ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10:30, όταν ο κατηγορούμενος πέρασε την πύλη των φυλακών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 42χρονος, μεταφέρθηκε μόνος του μέσα σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς την παρουσία άλλου κρατουμένου, υπό τη συνοδεία πέντε αστυνομικών. Η πομπή συνοδευόταν από συμβατικό όχημα της Αστυνομίας, περιπολικά της Άμεσης Δράσης, οχήματα της Τροχαίας και μοτοσικλέτες, στο πλαίσιο της ειδικής επιχείρησης ασφαλείας.

Προσωρινά κρατείται στον χώρο υποδοχής των φυλακών, όπου παραμένουν οι προσωρινά κρατούμενοι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την τοποθέτησή τους στα κελιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κρατηθεί μόνος του σε κελί υψίστης ασφαλείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρισκόταν σε διαφορετικό χώρο από τον δεύτερο 42χρονο συγκατηγορούμενό του, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ τους.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί, η μεταγωγή στις Φυλακές Μαλανδρίνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα εντός της επόμενης εβδομάδας, με αντίστοιχα αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο αντιεξουσιαστών που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι και το αγέννητο μωρό της μίας γυναίκας.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει εξονυχιστικά το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί, προκειμένου να φτάσει στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των άλλων δύο αντιεξουσιαστών που φέρονται να συμμετείχαν στον εμπρησμό της Marfin.

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