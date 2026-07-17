Λαμία: Νέο κρούσμα σαλμονέλας – Τι έδειξαν τα τεστ σε εργαζόμενους σε κατάστημα εστίασης

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Ένα ακόμη περιστατικό σαλμονέλωσης προστέθηκε στη λίστα των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί στη Λαμία, ωστόσο η συνολική εικόνα δείχνει πως η κατάσταση τίθεται πλέον υπό έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές.

Το νέο περιστατικό κατεγράφη το βράδυ της Πέμπτης, 16/7, στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ο ασθενής υπεβλήθη στις απαραίτητες εξετάσεις, ελήφθη δείγμα για εργαστηριακό έλεγχο και, αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες από το ιατρικό προσωπικό, επέστρεψε στο σπίτι του.

Πρόκειται για το 25ο επιβεβαιωμένο κρούσμα σαλμονέλωσης που απευθύνθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας αναζητώντας ιατρική βοήθεια.

Από τους τέσσερις ασθενείς που παρέμεναν για νοσηλεία, την Παρασκευή, 17/7, οι τρεις πήραν εξιτήριο. Πλέον, στο νοσοκομείο παραμένει μόνο ένα άτομο, το οποίο συνεχίζει προληπτικά την αγωγή του.

Σε οκτώ χώρους εστίασης οι έλεγχοι των Αρχών

Η εμφάνιση των κρουσμάτων σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές υπηρεσίες, οι οποίες προχώρησαν άμεσα σε ελέγχους και διαδικασίες ιχνηλάτησης, με στόχο τον εντοπισμό και την απομάκρυνση από την αγορά πιθανώς μολυσμένων προϊόντων.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν λεπτομερείς έλεγχοι σε οκτώ καταστήματα εστίασης σε διαφορετικά σημεία της Λαμίας.

Οι ενέργειες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του ύποπτου φορτίου από την αγορά. Παράλληλα, τα καταστήματα προχώρησαν στην εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης του μικροβίου.

Αρνητικές οι πρώτες εξετάσεις εργαζομένων και ιδιοκτητών

Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν εργαζόμενους και ιδιοκτήτες του καταστήματος όπου εντοπίστηκε το πρώτο περιστατικό σαλμονέλας και αποτέλεσε το πρώτο σημείο διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, τα δείγματα που εστάλησαν στον ΕΟΔΥ βγήκαν αρνητικά.

Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, αναμένονται νέα αποτελέσματα από τα δείγματα τροφίμων, καθώς και ο προσδιορισμός του ορότυπου του μικροβίου. Με βάση την εικόνα των συμπτωμάτων που εμφανίστηκαν στους ασθενείς, αλλά και τη διάρκεια της νόσησης, εκτιμάται ότι πιθανότατα πρόκειται για τον συχνότερο τύπο σαλμονέλας, ο οποίος συνδέεται με τροφική δηλητηρίαση και μπορεί να προκαλέσει διάρροια, εμετούς, κοιλιακό άλγος και σε ορισμένες περιπτώσεις πυρετό.

Στο μικροσκόπιο ασθενείς, τρόφιμα και επιφάνειες

Για εργαστηριακό έλεγχο στον ΕΟΔΥ στάλθηκαν καλλιέργειες από τους ασθενείς, δείγματα τροφίμων από τα καταστήματα που εξετάστηκαν, καθώς και δείγματα από το προσωπικό τους.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με «Swab Test», δηλαδή ειδικά στυλό ελέγχου καθαριότητας, σε επιφάνειες εργασίας, πάγκους, αλλά και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των γευμάτων.

Παράλληλα, αναμένονται τα πορίσματα από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής άλλης Περιφερειακής Ενότητας, η οποία είχε πραγματοποιήσει ελέγχους στην επιχείρηση από όπου φέρεται να ξεκίνησε η επίμαχη παρτίδα κοτόπουλου.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλωσης στη Λαμία φαίνεται να περνά σε φάση αποκλιμάκωσης. Η διερεύνηση ξεκίνησε όταν δεκάδες πολίτες προσήλθαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας. Τα πρώτα δεδομένα οδήγησαν τις Αρχές στην αναζήτηση κοινού παράγοντα στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων.

Όπως είχε δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς, «η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνει ότι το φαινόμενο είναι υπό έλεγχο και βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης. Η κατάσταση της υγείας των νοσηλευόμενων είναι καλή και οι περισσότεροι αναμένεται να λάβουν σύντομα εξιτήριο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα και έχουν σταλεί δείγματα για εργαστηριακή εξέταση, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέχρι τώρα έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλωσης.

Από την επιδημιολογική διερεύνηση προκύπτει ότι οι ασθενείς δεν είχαν μεταξύ τους σύνδεση και δεν είχαν καταναλώσει φαγητό στο πλαίσιο κάποιου κοινού γεύματος. Ωστόσο, είχαν επισκεφθεί συνολικά έξι διαφορετικά καταστήματα εστίασης.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ιχνηλάτησης, έχουν ελεγχθεί μικροβιολογικά εργαζόμενοι των καταστημάτων που σχετίζονται με την υπόθεση, αλλά και άτομα που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται.

Την ίδια στιγμή, οι κτηνιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες έχουν εντείνει τους ελέγχους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας του προμηθευτή που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η διερεύνηση θα συνεχιστεί με την αξιολόγηση των εργαστηριακών αναλύσεων και των ευρημάτων από τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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