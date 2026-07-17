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17.07.2026 23:10

Ζάκυνθος: Δύο νεαρές τουρίστριες έπεσαν με «γουρούνα» σε γκρεμό 20 μέτρων – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

17.07.2026 23:10
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φωτογραφία αρχείου

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 17/7, στο Ξηροκάστελλο Ζακύνθου, όταν δύο νεαρές γυναίκες από την Ολλανδία, ηλικίας περίπου 20 ετών, κατέληξαν με το όχημα τύπου «γουρούνα» όπου επέβαιναν σε γκρεμό 20 μέτρων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο τουρίστριες βρέθηκαν σε δύσβατο σημείο μετά την πτώση. Η μία από τις γυναίκες κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή έφτασαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και ξεκίνησαν άμεσα τις ενέργειες για τη διάσωσή της. Λίγο αργότερα, οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο όπου είχε καταλήξει το όχημα και κατάφεραν να μεταφέρουν την τραυματισμένη γυναίκα σε ασφαλές σημείο.

Η δεύτερη Ολλανδέζα έφερε ελαφρά τραύματα και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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