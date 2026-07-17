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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

17.07.2026 07:30

Η εξαιρετική μαρμελάδα πεπόνι και οι απίθανοι συνδυασμοί της

17.07.2026 07:30
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Μια αρωματική και πεντανόστιμη σπιτική μαρμελάδα πεπονιού που θα εκπλήξει την οικογένεια και τους καλεσμένους σας με τη γεύση της.

Είναι πολύ εύκολη στην παρασκευή της και μπορεί να σερβιριστεί με πάρα πολλούς τρόπους, γλυκούς ή και αλμυρούς συνδυασμούς.

Υλικά για τη Συνταγή

1 κιλό πεπόνι, καθαρισμένο και κομμένο σε κύβους

400 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

40 ml χυμό λεμονιού

2 φακελάκια ζάχαρη βανίλιας (5 ml το καθένα)

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε τα βάζα για την μαρμελάδα. Πλύντε τα καλά με σαπούνι πιάτων και  αποστειρώστε τα, βράζοντάς τα μαζί με τα καπάκια τους σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά, μέσα σε κατσαρόλα με νερό που να τα καλύπτει .Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα πετσετάκι στον πάτο της κατσαρόλας για να μην ακουμπούν κάτω και σπάσουν. Βγάλτε τα προσεκτικά με λαβίδα, αναποδογυρίστε τα πάνω σε καθαρή πετσέτα και αφήστε τα να στεγνώσουν.

2. Σε μια κατσαρόλα βάλτε  τη σάρκα πεπονιού με τη ζάχαρη, το ένα φακελάκι βανίλιας και έπειτα ρίξτε λίγο από τον χυμό λεμονιού.

3. Ανακατέψτε με ξύλινη κουτάλα και αφήστε το έτσι για 1-2 ώρες περίπου, να κατεβάσει το φρούτο τα υγρά του.

4. Στη συνέχεια, πολτοποιήστε το μίγμα με ένα μούλτι και βάλτε το να βράσει. Όταν έρθει σε βρασμό, ξαφρίστε για να φύγει τυχόν αφρός και χαμηλώστε τη φωτιά. Σιγοβράστε, ανακατεύοντας συχνά, για 30 λεπτά ή λίγο περισσότερο. Βάλτε την υπόλοιπη βανίλια και τον χυμό λεμονιού και σβήστε τη φωτιά.

5. Ελέγξτε την ετοιμότητα της μαρμελάδας. Για να το κάνετε αυτό, πάρτε ένα επίπεδο πιατάκι του καφέ, αφήστε το για λίγο κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό και σκουπίστε το με πανί. Πάρτε λίγη μαρμελάδα με ένα κουτάλι και ρίξτε την στο πιατάκι. Περιμένετε λίγο και γείρετε το πιατάκι.Αν η σταγόνα δεν απλωθεί, κυλάει αργά και δεν τρέχει  σαν το νερό, η μαρμελάδα είναι έτοιμη.

6. Μοιράστε τη μαρμελάδα πεπονιού στα βάζα. Τυλίξτε τα ή βιδώστε καλά τα καπάκια και αναποδογυρίστε τα πάνω σε μια πετσέτα. Μόλις κρυώσει η μαρμελάδα, φυλάξτε την σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Συμβουλές

  • Μπορείτε να προσθέσετε και εκχύλισμα βανίλιας (μερικές σταγόνες) 10 λεπτά πριν το τέλος του μαγειρέματος.
  • Ταιριάζει και με νιφάδες τσίλι, που θα προσθέσετε στην αρχή του μαγειρέματος

Προτάσεις σερβιρίσματος

Κλασική: πάνω σε φρυγανισμένες φέτες ψωμιού τοστ, σε τηγανίτες και κρέπες για το πρωινό.

Σαν επιδόρπιο: σε μπολ με μια μπάλα παγωτό ή σαντιγί.

Γκουρμέ: σε μια πιατέλα τυριών (μπλε τυριά, μπρι, γραβιέρες ή κατσικίσια).

Ψήσιμο στο φούρνο: ως γέμιση για κρουασάν ή ως στρώση για κέικ και τσιζκέικ.

Σαν σνακ: σε στρώσεις μέσα σε ποτήρι με στραγγιστό γιαούρτι, καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς και βρώμη ή μπισκότα.

Για γλασάρισμα: ως γλάσο(glaze) στο ψήσιμο, για χοιρινό ή κοτόπουλο

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