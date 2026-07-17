Γιατί η κυβέρνηση «κλείνει» κάθε σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας και θέτει στόχο την αυτοδυναμία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ένα πολιτικό σκηνικό που – παρά τις διαρκείς διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι κάλπες θα στηθούν το 2027 – «μυρίζει» έντονα εκλογές και με τη ρευστότητα να είναι πλέον το κύριο χαρακτηριστικό του, πλέον Μαξίμου και Πειραιώς δείχνουν να υιοθετούν μια νέα, πιο «σκληρή» γραμμή.

Την στρατηγική αυτή περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι «μοναδικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία» και προσθέτοντας ότι «ο στόχος μας για αυτοδυναμία στις εκλογές, που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν είναι αλαζονική θέση αλλά γιατί πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση με ρεαλιστικό πρόγραμμα, αξιοπιστία στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της και υπευθυνότητα απέναντι στις κάλπικες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Π. Μαρινάκης «ξέκοψε» κάθε συζήτηση μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει “κόψει” αυτή τη συζήτηση με απόφαση του Συνεδρίου του αλλά και με τις επιλογές του κ. Ανδρουλάκη των ακοστολόγητων υποσχέσεων», ενώ ουσιαστικά απέκλεισε και οιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιο από τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει ο “ήλιος από τη δύση”. Όταν έχουν ακουστεί από κάποιους ανθρώπους τόσο ακραία πράγματα, δεν νομίζω ότι μια εκλογική διαδικασία μπορεί να κάνει το άσπρο, μαύρο”. Γι’ αυτό και έχουμε αποκλείσει a priori μια συζήτηση με κόμματα τα οποία έχουν εκφράσει ακραίες απόψεις».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε και κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το υπό διαμόρφωση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, και μάλιστα με… απόλυτο τρόπο: «Είναι άκυρη και άκαιρη η συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών. Η πολιτική δεν είναι deal, δηλαδή, να κάνει κόμμα ένας πρώην Πρωθυπουργός και ενώ χαρακτηρίζει την εξωτερική μας πολιτική έως και “ενδοτική” ενώ είναι η πιο αποτελεσματική των τελευταίων δεκαετιών και παράλληλα επικρίνει την οικονομική πολιτική μας που μετά από δεκαετίες φορολογικών επιβαρύνσεων, μειώνει φόρους και φέρνει τη χώρα μας, να αναπτύσσεται με διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δεν αρκεί να βγει να πει ο πολιτικός αυτός “τελικά δέχομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλα καλά”. Αυτά οι πολίτες δεν τα εγκρίνουν».

Στα παραπάνω μπορούν να προστεθούν και τα όσα είπε για τις εκλογές ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση που είχε με τον Χεμάντ Τανέχα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην Πνύκα. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου, αυτό έχουμε πράξει εμείς» και εκτίμησε ότι «έχουμε καλές πιθανότητες να επανεκλεγούμε, διότι αντιμετωπίζουμε το έργο της διακυβέρνησης με πολύ μεγάλη σοβαρότητα».

Οι παραπάνω δηλώσεις μοιάζουν να έρχονται σε πλήρη αντίθεση, π.χ., με συζητήσεις των προηγούμενων ημερών, όταν από χείλη υπουργών ακούγονταν όροι και προϋποθέσεις για ενδεχόμενη συνεργασία με τον Α. Σαμαρά, αλλά και με την εικόνα των δημοσκοπήσεων, η οποία, όχι μόνο αποκλείει κάθε πιθανότητα αυτοδυναμίας για τη ΝΔ, αλλά κάνει ακόμα και τον στόχο για ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου πάνω από 30% εξαιρετικά δύσκολο, ενώ δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το (αναμενόμενο) κόμμα Σαμαρά. Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η «γραμμή» υπέρ της αυτοδυναμίας είναι η πλέον λογική, καθώς:

Από τη μία πλευρά αποτελεί ένα «μήνυμα» συσπείρωσης προς τους ψηφοφόρους της «γαλάζιας» παράταξης, αλλά και προς τους πολίτες που θεωρούν ως μείζονα στόχο την σταθερότητα που διασφαλίζει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά η μόνη λύση είναι μια αυτοδύναμη ΝΔ, ώστε να υπάρξει συσπείρωση.

αλλά και προς τους πολίτες που θεωρούν ως μείζονα στόχο την σταθερότητα που διασφαλίζει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά η μόνη λύση είναι μια αυτοδύναμη ΝΔ, ώστε να υπάρξει συσπείρωση. Και από την άλλη, εκτιμάται ότι οιαδήποτε συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες και ενδεχόμενες προτιμήσεις, «νομιμοποιεί» τα αντίπαλα κόμματα και, ταυτόχρονα, δείχνει μια, ούτως ειπείν, ηττοπάθεια από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος.

Οι πηγές αυτές υπογραμμίζουν ότι η ΝΔ δεν επιθυμεί κλιμάκωση της πόλωσης στο πολιτικό σκηνικό και αύξηση της τοξικότητας, ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι το «γαλάζιο» στρατόπεδο δεν πρόκειται να αφήνει να «πέφτουν κάτω» κατηγορίες και ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης, τις οποίες θεωρεί εσφαλμένες, έωλες ή ακόμα και συκοφαντικές για την κυβέρνηση. «Το “όλοι τους και μόνοι μας” μπορεί να μοιάζει αλαζονικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση», λένε κομματικές πηγές, υπογραμμίζοντας ότι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, δύσκολα μπορεί να βρεθεί μια εναλλακτική προσέγγιση.

Διαβάστε επίσης:

Πλατφόρμα με AI για τον εντοπισμό της αισχροκέρδειας και κόμμα νέας εποχής: Το σχέδιο Τσίπρα

Μητσοτάκης: Έχουμε πολύ καλές πιθανότητες για τρίτη θητεία – Η κεντρώα πολιτική απέναντι στον λαϊκισμό με μεταρρυθμίσεις και αποτελέσματα

Θεοδωρικάκος: «Απέτυχε η επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της παράταξής μας – Αποδεικνύεται ότι όλα τα στελέχη μας είναι αθώα»











