Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού – «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…» (Photo)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, λίγες ώρες πριν από την κηδεία της μεγάλης ηθοποιού.

Ο κ. Κακλαμάνης άφησε στη θέση όπου συνήθιζε να κάθεται η αγαπημένη ηθοποιός στο στέκι που αγαπούσε ιδιαίτερα ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι, όπως ακριβώς του είχε ζητήσει η ίδια ως τελευταία της επιθυμία.

Η κίνηση αυτή έγινε το βράδυ πριν από την εξόδιο ακολουθία, με τον πρόεδρο της Βουλής να αποχαιρετά με αυτόν τον τρόπο τη στενή του φίλη.

Σε ανάρτησή του έγραψε: «Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».

Σημειώνεται ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο στην κηδεία της Μάρως Κοντού, η οποία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 17/7, στις 11:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Διαβάστε επίσης:

Το τρόπαιο του Μουντιάλ θα μεταφερθεί με… στιλ σε ειδικά κατασκευασμένη βαλίτσα Louis Vuitton

«Δυστυχώς μου την έκανες»: Συγκλονισμένος ο Τζώνυ Θεοδωρίδης από τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor











