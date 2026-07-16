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16.07.2026 22:53

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού – «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…» (Photo)

16.07.2026 22:53
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Την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, λίγες ώρες πριν από την κηδεία της μεγάλης ηθοποιού.

Ο κ. Κακλαμάνης άφησε στη θέση όπου συνήθιζε να κάθεται η αγαπημένη ηθοποιός στο στέκι που αγαπούσε ιδιαίτερα ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι, όπως ακριβώς του είχε ζητήσει η ίδια ως τελευταία της επιθυμία.

Η κίνηση αυτή έγινε το βράδυ πριν από την εξόδιο ακολουθία, με τον πρόεδρο της Βουλής να αποχαιρετά με αυτόν τον τρόπο τη στενή του φίλη.

Σε ανάρτησή του έγραψε: «Η τελευταία σου επιθυμία…  Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…  Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».

Σημειώνεται ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο στην κηδεία της Μάρως Κοντού, η οποία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 17/7, στις 11:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 23:04
maro-kontou-eksot
LIFESTYLE

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού – «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…» (Photo)

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