Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού – «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…» (Photo)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, λίγες ώρες πριν από την κηδεία της μεγάλης ηθοποιού.
Ο κ. Κακλαμάνης άφησε στη θέση όπου συνήθιζε να κάθεται η αγαπημένη ηθοποιός στο στέκι που αγαπούσε ιδιαίτερα ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι, όπως ακριβώς του είχε ζητήσει η ίδια ως τελευταία της επιθυμία.
Η κίνηση αυτή έγινε το βράδυ πριν από την εξόδιο ακολουθία, με τον πρόεδρο της Βουλής να αποχαιρετά με αυτόν τον τρόπο τη στενή του φίλη.
Σε ανάρτησή του έγραψε: «Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».
Σημειώνεται ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο στην κηδεία της Μάρως Κοντού, η οποία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 17/7, στις 11:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Διαβάστε επίσης:
Το τρόπαιο του Μουντιάλ θα μεταφερθεί με… στιλ σε ειδικά κατασκευασμένη βαλίτσα Louis Vuitton
«Δυστυχώς μου την έκανες»: Συγκλονισμένος ο Τζώνυ Θεοδωρίδης από τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε
Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.