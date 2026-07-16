Το τρόπαιο του Μουντιάλ θα μεταφερθεί με… στιλ σε ειδικά κατασκευασμένη βαλίτσα Louis Vuitton

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Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταφερθεί στο στάδιο Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ σε μια ειδικά κατασκευασμένη βαλίτσα Louis Vuitton, με τον γαλλικό οίκο πολυτελών ρούχων να έχει αναλάβει για άλλη μια φορά τον σχεδιασμό της θήκης μεταφοράς για το πιο πολυπόθητο έπαθλο στο ποδόσφαιρο.

Η βαλίτσα διαθέτει ένα χρυσό V για τη λέξη «Victory» – και «Vuitton» – στο μπροστινό μέρος, με το αναγνωρίσιμο μονόγραμμα της μάρκας και επιχρυσωμένα ορειχάλκινα προστατευτικά στις γωνίες.

Το εσωτερικό είναι επενδυμένο με μπεζ δέρμα και διαθέτει μια πλακέτα που τιμά τη συνεργασία μεταξύ της Louis Vuitton και της FIFA.

World Cup Trophy to Travel in Custom Louis Vuitton Case to New Jersey Final pic.twitter.com/rqrX9P74r4 — Firstpost (@firstpost) July 16, 2026

Είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά που η γαλλική εταιρεία σχεδιάζει μια βαλίτσα για το τρόπαιο, μετά από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στα τουρνουά του 2010, 2014, 2018 και 2022.

«Για πάνω από μια δεκαετία, η Louis Vuitton και η FIFA μοιράζονται μια ακλόνητη δέσμευση για την αριστεία, δεσμευμένες από την κοινή πίστη στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει και να φέρνει τους ανθρώπους κοντά», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Louis Vuitton, Pietro Beccari.

🏆✨ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | The FIFA World Cup trophy will be transported and presented in a special Louis Vuitton trunk for the final. ✅ pic.twitter.com/bY6pBHSULz — EuroFoot (@eurofootcom) July 15, 2026

Οι μάρκες πολυτελείας έχουν εδώ και καιρό διεκδικήσει μια θέση στον επαγγελματικό αθλητισμό, με την Tiffany & Co. να δημιουργεί το βραβείο που απονέμεται στον πρωταθλητή του Super Bowl – γνωστό πλέον ως Vince Lombardi Trophy – από την πρώτη έκδοση το 1967.

Η Louis Vuitton κατασκευάζει επίσης πολυτελή βαλιτσάκια με τρόπαια κατά παραγγελία για μεγάλες πίστες Grand Prix, στο πλαίσιο 10ετούς συμφωνίας με τη Formula 1.

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