Τζολί: Έτοιμη να αποχαιρετήσει το Λος Άντζελες μετά την ενηλικίωση των δίδυμων παιδιών της

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Η ενηλικίωση των δίδυμων, μικρότερων παιδιών της, Βιβιέν και Νοξ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για την Αντζελίνα Τζολί, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στην απόφαση να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες.

Η 51χρονη σταρ του Χόλιγουντ, που πρόσφατα γιόρτασε τα 18α γενέθλια των μικρότερων παιδιών της, σχεδιάζει να ταξιδέψει περισσότερο μαζί τους και να αφήσει πίσω την καθημερινότητά της στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People.

Όπως ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον της, «μιλάει εδώ και χρόνια για το ενδεχόμενο να φύγει από το Λος Άντζελες. Είναι χαρούμενη που έχει πλέον μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία στη ζωή της».

Η ίδια πηγή επισήμανε ακόμη ότι «τα παιδιά ήταν πάντοτε η προτεραιότητά της». Παράλληλα πρόσθεσε πως η ηθοποιός «ήθελε πάντοτε να γνωρίσουν τον κόσμο και είναι ενθουσιασμένη που τώρα μπορούν όλοι μαζί να το κάνουν περισσότερο. Είναι έτοιμη για αυτό».

Η επιθυμία για μια ζωή μακριά από την Καλιφόρνια

Η Τζολί απέκτησε έξι παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ: Τον 24χρονο Μάντοξ, τον 22χρονο Παξ, την 21χρονη Ζαχάρα, την 20χρονη Σιλό και τα δίδυμα Βιβιέν και Νοξ. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith», χώρισε το 2016 ύστερα από 12 χρόνια κοινής πορείας και δύο χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2024.

Η πρόθεση της βραβευμένης ηθοποιού να απομακρυνθεί από το Λος Άντζελες δεν αποτελεί νέα σκέψη. Σε συνέντευξή της στο Hollywood Reporter, πριν από δύο χρόνια, είχε αναφέρει ότι εξακολουθούσε να κατοικεί στην πόλη «επειδή έπρεπε να βρίσκεται εκεί λόγω του διαζυγίου».

Μιλώντας τότε για τη Βιβιέν και τον Νοξ, είχε δηλώσει: «Μόλις γίνουν 18 ετών, θα μπορώ να φύγω. Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, θέλεις να έχουν ιδιωτικότητα, ηρεμία και ασφάλεια. Έχω πλέον ένα σπίτι για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά κάποιες φορές αυτό το μέρος μπορεί να είναι… Η ανθρωπιά που βρήκα σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι αυτή με την οποία μεγάλωσα εδώ. Μετά το Λος Άντζελες, θα περνάω πολύ χρόνο στην Καμπότζη. Θα ταξιδεύω για να επισκέπτομαι τα μέλη της οικογένειάς μου, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο».

Τον περασμένο Μάιο, η Αντζελίνα Τζολί προχώρησε και σε μία ακόμη κίνηση που συνδέεται με τα σχέδιά της, βγάζοντας προς πώληση το συγκρότημα κατοικιών της στην Καλιφόρνια, έναντι 29,85 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ακίνητο ανήκε στο παρελθόν στον σκηνοθέτη και παραγωγό Σέσιλ ΝτεΜίλ.

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