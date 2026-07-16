Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου – Σηκώθηκαν και εναέρια, μήνυμα του 112 στους κατοίκους (Video)

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:15 το απόγευμα της Πέμπτης, 16/7.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 19 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου. Παράλληλα, στις 19:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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