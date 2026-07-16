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16.07.2026 19:55

Marfin: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης – Οι δραματικές στιγμές των εγκλωβισμένων

16.07.2026 19:55
marfin trapeza video – new

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Το φως της δημοσιότητας είδαν βίντεο ντοκουμέντα από την στιγμή της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010, που βγήκαν στη δημοσιότητα με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις με τη σύλληψη 2 ατόμων και μιας 46χρονης που αναμένεται να εκδοθεί από τη Βρετανία.

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας κατέγραψε κάμερα ασφαλείας του κτιρίου.

Στα βίντεο αποτυπώνεται ο πανικός και η αγωνία των εγκλωβισμένων, καθώς έχει ξεκινήσει η επίθεση και λαμβάνουν χώρα τα επεισόδια στους δρόμους της Αθήνας.

Μετά την παραβίαση της εισόδου, όσοι βρίσκονται στον χώρο των ταμείων εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και τρέχουν προς τα πίσω γραφεία. Τελευταίος αποχωρεί ένας εργαζόμενος, ο οποίος επιστρέφει για λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου να πάρει ένα προσωπικό του αντικείμενο και στη συνέχεια ακολουθεί τους συναδέλφους του. Λίγες στιγμές αργότερα καταγράφεται η πρώτη έκρηξη, ο χώρος γεμίζει πυκνούς καπνούς και η εικόνα από την κάμερα ασφαλείας χάνεται.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρούς τον 36χρονο Επαμεινώνδα Τσάκαλη, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και την 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία κυοφορούσε το πρώτο της παιδί.

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