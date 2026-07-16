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16.07.2026 21:31

Ταξίδεψε στην Κρήτη από τη Γερμανία για να κακοποιήσει την πρώην του – Την παρακολουθούσε από email 

16.07.2026 21:31
kakopoiisi

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Από τη Γερμανία στην Κρήτη ταξίδεψε 27χρονος για να κακοποιήσει την πρώην σύντροφο του που έκανε διακοπές με τον νυν της.  

Η 25χρονη και ο 27χρονος χώρισαν τον Μάρτιο μετά από περίπου 6 χρόνια σχέσης. Η 25χρονη στη συνέχεια σύναψε σχέση με 19χρονο και δεν είχε καμία επαφή με τον πρώην της. 

Όμως, εκείνος παρακολουθούσε από ένα κοινό λογαριασμό email τις κινήσεις της. Το θύμα κατά τη διάρκεια των διακοπών παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Ο 27χρονος είδε τη διεύθυνση αποφάσισε να μπει σε ένα αεροπλάνο και να έρθει στην Κρήτη

Αφού εντόπισε το ξενοδοχείο, πήδηξε την περίφραξη της πισίνας και επιτέθηκε στην 25χρονη.  Ο 19χρονος νυν σύντροφος της προσπάθησε να τον απώθησει, αλλά τον έβγαλε νοκ άουτ, καθώς είχε εκπαιδευτεί στο μποξ στην Ταϊλάνδη. 

Μόλις ο 19χρονος συνήλθε άκουσε έτρεξε κατά πάνω του για να απομακρύνει τον 27χρονο από τη σύντροφο του.

Ο 27χρονος κατάφερε να διαφύγει και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη Γερμανία, αλλά οι αστυνομικοί των συνέλαβαν στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με το cretalive.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για κακούργημα. Ο 27χρονος ισχυρίζεται πως ήθελε να μιλήσουν γιατί τον χώρισε από email. Ισχυρίστηκαεακόμα ότι η 25χρονη γλίστρησε στο χώρο της πισίνας και ότι ουδέποτε την κλώτσησε. 

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