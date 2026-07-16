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16.07.2026 13:36

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Συνελήφθη ο οδηγός του βυτιοφόρου – Μάχη για τη ζωή του δίνει το 7χρονο παιδί

16.07.2026 13:36
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Στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο φονικό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, με θύματα τρία μέλη οικογένειας Μολδαβών παραθεριστών, δύο γονείς, η μητέρα 28 ετών και ο πατέρας 35 ετών, και το μόλις 6 μηνών βρέφος, προχώρησαν οι αρχές..

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το ΙΧ που επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος συνεχίζεται από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Σε ανακοίνωσή της για το δυστύχημα, η αστυνομία αναφέρει: «Χθες (15 Ιουλίου 2026) και ώρα 18.20 περίπου, στο 28,6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε μετωπικά με Δ.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 44χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου οδηγού, μίας 28χρονης αλλοδαπής και ενός βρέφους, καθώς και τον τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού, που επέβαιναν στο πρώτο όχημα».

Την ίδια στιγμή, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται το 7χρονο παιδί της οικογένειας που ξεκληρίστηκε στο τροχαίο στη Χαλκιδική. Το παιδί διακομίστηκε περίπου στις 6.30 το πρωί στο νοσοκομείο όπου δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στον θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού και υποβλήθηκε σε δύο χειρουργεία. Σημειώνεται ότι ενώ έχουν γίνει προσπάθειες να εντοπιστούν συγγενείς τους στη Μολδαβία και να ενημερωθούν για την τραγωδία, αυτό δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατόν.

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