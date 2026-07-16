Τροχαίο στη Χαλκιδική: Διασωληνωμένο το 7χρονο παιδί μετά το τροχαίο που ξεκληρίστηκε η οικογένειά του

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Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται το 7χρονο παιδί της οικογένειας που ξεκληρίστηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική.

Το ανήλικο παιδί διακομίστηκε περίπου στις 6.30 το πρωί στο νοσοκομείο όπου δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ενώ οι γονείς του και το έξι μηνών αδελφάκι του σκοτώθηκαν από το θλιβερό αυτό τροχαίο.

Το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα στον θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού και υποβλήθηκε σε δύο χειρουργεία.

Το πρόβλημα με το παιδί και την οικογένειά του που χάθηκε, είναι ότι ενώ έχουν γίνει προσπάθειες να εντοπιστούν συγγενείς τους στη Μολδαβία και να ενημερωθούν για την τραγωδία, αυτό δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατόν.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 35χρονος πατέρας, ξέφυγε από τον έλεγχό του και «καρφώθηκε» πάνω σε διερχόμενο βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος, η 28χρονη σύζυγός του και το έξι μηνών παιδί τους.

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