Απίστευτο περιστατικό στη Μάνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου

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Αναστάτωση προκλήθηκε στη Μάνη όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μέσα στην πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός φέρεται να έκανε λανθασμένο χειρισμό, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στην πισίνα.

Οι ένοικοι γειτονικών καταλυμάτων άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και βγήκαν έντρομοι για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Μετά το περιστατικό, η οδηγός κατάφερε να απεγκλωβίσει από το όχημα ένα αγοράκι, δύο ακόμη επιβαίνοντες, καθώς και ένα σκυλάκι. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

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