Η ντροπή της Αριστεράς και η επιλογή του Τσίπρα, η Μάλαμα για μεταγραφή, η πίστη Τσουκαλά στην πρωτιά ΠΑΣΟΚ, ο Χατζηδάκης και τα τεκμήρια των επαγγελματιών     

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Καλημέρα σας

Στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες ετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση μπας και κερδίσει ξανά την αποδοχή αυτού του κρίσιμου σε μέγεθος εκλογικού σώματος.

Η εξαγγελία θα γίνει στη ΔΕΘ, αλλά ο Κωστής Χατζηδάκης που είχε εμπνευστεί το μέτρο το οποίο εξόργισε τους επαγγελματίες, παραδέχεται τώρα ότι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι δυνατόν πια να εντοπίζεται η φορολογητέα ύλη χωρίς αυτό το οριζόντιο μέτρο.

Η τεχνητή νοημοσύνη αντί της φυσικής ανικανότητας δηλαδή.

Η ιδιοτέλεια και η απαξίωση της πολιτικής είναι αρετές;

Αυτή η ιστορία με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει περίτρανα γιατί αυτό το κόμμα έφτασε στο σημείο της διάλυσης και της απαξίωσης – από 35% το 2019 και 17,8% το 2023, στο 1% των τωρινών δημοσκοπήσεων.

Αποδεικνύει και ποιοι το διέλυσαν και τα απαξίωσαν – σαφώς δηλαδή όσοι και όσες επιλέγουν αυτό τον ιδιοτελή και δρόμο είναι μέσα σε αυτούς που τον διέλυσαν και τον απαξίωσαν.

Και το ερώτημα είναι εντελώς απλό: Θέλουν τώρα να διαλύσουν και να απαξιώσουν και το νέο κόμμα Τσίπρα;

Διότι όσο και να έψαξα σε αναρτήσεις και δηλώσεις, μία σοβαρή επιχειρηματολογία για την ανεξαρτητοποίηση που επιλέγουν δεν κατάφεραν να εντοπίσω. Μόνο ιδιοτέλεια και λατρεία σε προνόμια εντοπίζω.

Διαφωνούν πολιτικά με το κόμμα στο οποίο ήταν ως χθες, προχθές;

Έκανε κάποια πολιτική, ιδεολογική ή άλλη στροφή ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το καταλάβαμε;

Διαφωνούν επί ποιας στρατηγικής και τακτικής με το κόμμα τους; Διαφωνούν που θέλει να υπάρχει και να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων; Και αντ’ αυτής της στρατηγικής ή τακτικής, τι προτείνουν; Δεν έχει διατυπωθεί τίποτα επί της ουσίας. Τίποτα σαφές, ειλικρινές και ευθύ.

Μία 50άρα χιλιάρικα το διακύβευμα

Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι άλλο: Αφού οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα γιατί δεν το πράττουν; Τι ακριβώς περιμένουν; Διαπραγματεύονται; Πιέζουν; Παρακαλάνε; «Κρύβονται»;

Δεν δέχονται τον όρο του Τσίπρα που τους είπε ότι πρέπει να παραιτηθούν εάν θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ;

Θέλουν να πάνε στην ΕΛΑΣ, αλλά χωρίς τον όρο Τσίπρα, καθότι ο όρος Τσίπρα για παραίτηση θα τους κοστίσει ως και μία 50άρα χιλιάρικα και ένα κουβά προνόμια; Έτσι την μετράνε την πολιτική ως αξία; Έτσι μετρούν την πολιτική αξιοπρέπεια; Έτσι υπολογίζουν τι λέει και τι θέλει (και θέτει) ο Τσίπρας για το νέο πολιτικό εγχείρημα και το ήθος που αυτό (φιλοδοξεί να) εισάγει στην πολιτική;

Το ερώτημα στον Τσίπρα

Με άλλα λόγια, φεύγουν από ένα κόμμα με το οποίο δεν διαφωνούν πολιτικά και ιδεολογικά – άρα δεν τίθεται θέμα συνείδησης που λέει το Σύνταγμα – και θέλουν να πάνε σε ένα άλλο κόμμα, τους κανόνες του οποίου αμφισβητούν πριν καν πάνε!

Κάπου εδώ σηκώνουν όλες οι επιστήμες μαζί τα χέρια ψηλά.

Και πάμε στο τελεσίδικο ερώτημα που έχει και μία αξία παραπάνω: Αυτούς θα πάρει ο Τσίπρας; Πιστεύει ότι έχει κάτι να κερδίσει και πως ο λαός στην Αχαΐα, στην Κορινθία, την Αργολίδα ή αλλού θα του πει μπράβο που πήρε αυτούς τους βουλευτές;

Αν τους πάρει θα του πουν δικαίως ότι αυτός τους έβαλε πάντως…

Καληνύχτα και καλή τύχη…

Μεταγραφή της Μάλαμα

Πληροφορίες λένε ότι η Κυριακή Μάλαμα είναι κοντά στο να κλείσει στο ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Δεν θέλει και δεν βρίσκει το λόγο να είναι ξανά υποψήφια στη Χαλκιδική, λένε κάποιες πηγές και τις πιστεύω.

Επίσης πιστεύω στον μεταγραφικό οργασμό στη Θεσσαλονίκη, καθώς αυτό το φαινόμενο είναι σε… όλα τα επίπεδα το φετινό καλοκαίρι στην πόλη – και στο μπάσκετ κυρίως!

Αν όντως ισχύουν οι διεργασίες αυτές και πολύ περισσότερο εάν γίνει η μεταγραφή, εξηγείται και ο εκνευρισμός του Πέτρου Παππά στις τηλεοπτικές εμφανίσεις των τελευταίων ημερών. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι με την Ράνια Θρασκιά, την Κυριακή Μάλαμα και τον Αργύρη Αργυριάδη απέναντι δεν έχει την παραμικρή ελπίδα να επανεκλεγεί βουλευτής, ακόμα κι αν το ΠΑΣΟΚ βγει δεύτερο, που λέει και ο Κώστας Τσουκαλάς!

Τι πίνουν;

Ο Κώστας Τσουκαλάς βέβαια λέει και κάτι πιο προχωρημένο, καθώς δεν περιορίζει τις φιλοδοξίες του στην δεύτερη θέση: Λέει ότι μπορεί να βγει και πρώτο – «έστω και με μία ψήφο διαφορά», όπως έχει διατυπωθεί ο στόχος εδώ και μήνες.

Αυτό με την πρωτιά δεν το είπε όμως μόνο ο Τσουκαλάς. Το είπε και η Μιλένα Αποστολάκη. Και ο Δημήτρης Μάντζος.

Κι όταν το λένε τουλάχιστον δύο και τρεις, τότε είναι επίσημη γραμμή. Γραμμή που επεξεργάστηκε και πλασάρει η Χαριλάου, παρότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις μακράν τρίτο, στη ζώνη του 10%.

Δεν είναι κακό πράγμα οι φιλοδοξίες, θέλω να είμαι ειλικρινής. Απλώς, αν έχουν την καλοσύνη εκεί στη Χαριλάου, ας μας πουν τι πίνουν – άνθρωποι είμαστε και μεις, με άγχη και ματαιωμένα όνειρα…

Μην τρέχουμε τζάμπα στους ΑΑ…

Απορίες

Παρατήρησα ότι στην Εφσύν κάνανε – με τη βοήθεια της Prorata – μία ανασκόπηση των τελευταίων δημοσκοπήσεων από όλες σχεδόν τις εταιρείες για να δείξουν, ας πούμε, τη μέση τιμή των κομμάτων.

Έλα όμως που «ξέχασαν» – ή αγνόησαν επιδεικτικά, δεν κρίνω – το πιο θετικό γκάλοπ για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό της RealPollς που εμφάνιζε την ΕΛΑΣ στο 21%.

Και απορώ. Έχουν κάτι με την εταιρεία; Ή έχουν κάτι με τον… Τσίπρα;

Η τέχνη ανοίγει νέες επιχειρηματικές πόρτες

Η ανάδειξη της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας στη BASE 2026 μπορεί να παρουσιάζεται ως μια καθαρά πολιτιστική πρωτοβουλία, όμως αρκετοί βλέπουν και μια δεύτερη διάσταση. Η ενεργός συμμετοχή της Trendyol, ως μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης, ερμηνεύεται από ανθρώπους της αγοράς ως ακόμη μία προσπάθεια του τουρκικού ομίλου να ενισχύσει το αποτύπωμά του στην ελληνική αγορά μέσα από δράσεις ήπιας ισχύος και όχι μόνο μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι πολιτιστικές συνεργασίες συχνά λειτουργούν ως γέφυρες για ευρύτερες επιχειρηματικές σχέσεις, ειδικά σε περιόδους όπου οι επενδύσεις αποκτούν μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Κανείς δεν συνδέει άμεσα τις δύο εξελίξεις. Ωστόσο, δύσκολα περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι η Trendyol επιλέγει να επενδύσει συστηματικά στην εξωστρέφεια της παρουσίας της στην Ελλάδα.

Η συνεργασία που γεννά μεγαλύτερες προσδοκίες

Η συμφωνία της METLEN με τον Όμιλο Τσάκου για το μεγάλο υβριδικό έργο στη Στερεά Ελλάδα αντιμετωπίστηκε ως μία ακόμη επένδυση στις ΑΠΕ. Στην αγορά, όμως, αρκετοί τη διαβάζουν διαφορετικά. Υποστηρίζουν ότι οι δύο όμιλοι δύσκολα θα περιοριστούν σε μία μόνο σύμπραξη, καθώς διαθέτουν συμπληρωματικά χαρακτηριστικά και κοινό ενδιαφέρον για έργα μεγάλης κλίμακας. Μάλιστα, στελέχη της αγοράς ενέργειας επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη συνεργασία δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για επενδύσεις που συνδυάζουν παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, ενώ δεν αποκλείουν να υπάρξουν και νέες κοινές κινήσεις όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο των διαγωνισμών και των ηλεκτρικών δικτύων. Προς το παρόν, βέβαια, οι δύο πλευρές δεν αφήνουν να διαρρεύσει τίποτα περισσότερο. Όμως όσοι γνωρίζουν καλά τις ισορροπίες του χώρου λένε ότι η συγκεκριμένη ιστορία μόλις ξεκίνησε.

CrediaBank: Τα οφέλη από το επιτυχημένο placement των 300 εκατ. ευρώ

Σημαντικά οφέλη για όλους τους μετόχους της CrediaBank δημιουργεί το επιτυχημένο placement ύψους τελικά 300 εκατ. ευρώ παρότι αρχικός στόχος ήταν τα 250 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή ενισχύει τη διεθνή επενδυτική βάση της τράπεζας, με την ελεύθερη διασπορά (free float) να αυξάνεται από περίπου 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που βελτιώνει τη στάθμιση της CrediaBank στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες και αυξάνει τις πιθανότητες νέων εισροών κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια (index passive funds).

Η μεγαλύτερη διασπορά καθιστά επίσης τη μετοχή πιο ελκυστική για μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα και την εμπορευσιμότητά της.

Η αγορά μπύρας θέλει (ή ήθελε) Αγγλία στον τελικό

Αν και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές το ματς Αγγλία-Αργεντινή για τον ημιτελικό του Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη, η ελληνική αγορά της μπύρας «παρακαλάει» να περάσει η πρώτη στον τελικό. Ο λόγος είναι προφανής καθώς οι χιλιάδες Άγγλοι που βρίσκονται στη χώρα μας σε μία περίοδο που ο τουρισμός πλησιάζει στο πικ του, θα κάνουν υπερκατανάλωση του αγαπημένου τους ποτού όχι μόνο την ημέρα του αγώνα, αλλά σε περίπτωση που κατακτήσουν το τρόπαιο, και πολλές μέρες μετά.

Και μην ξεχνάμε ότι η αγορά της μπύρας δεν είχε και το καλύτερο πρώτο εξάμηνο το 2026 καθώς οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες της άνοιξης και οι βροχές δεν ευνόησαν την κατανάλωση.

Ο Ιούλιος όμως έχει μπει πολύ καλύτερα , λόγω και της ανόδου του τουρισμού και η συμμετοχή της Αγγλίας στον τελικό θα δώσει ένα ακόμα γερό «μπουστάρισμα» στην αγορά της μπύρας.

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