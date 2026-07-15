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15.07.2026 11:56

ΣΥΡΙΖΑ: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα – Ανεξαρτητοποιήθηκαν Μεϊκόπουλος, Μαμουλάκης και Κοντοτόλη

15.07.2026 11:56
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Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (αλλά, προς το παρόν, όχι παραιτήσεις), σε μια διαδικασία που θυμίζει το μαρτύριο της σταγόνας.

Το πρωί της Τετάρτης, την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν ο βουλευτής Μαγνησίας Απόστολος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, και η βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη

Ο Χ. Μαμουλάκης δήλωσε ότι «οι ευρύτερες μεταβολές που συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς και οι εξελίξεις στο (ως χθες) κόμμα μου, τον ΣΥΡΙΖΑ, με οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσω στην ανεξαρτητοποίησή μου. Ενημέρωσα ήδη τον Πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ όλες και όλους, που βρεθήκαμε μαζί στον δύσκολο δρόμο. Κάθε τι που φέρνει μια αλλαγή, φέρνει μαζί μέσα του τη δύναμη της ελπίδας».

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός, ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρεάς Παναγιωτόπουλος, και ο βουλευτής Αργολίδας, Γιώργος Γαβρήλος.

Σημειώνεται, δε, ότι νωρίτερα και με αιχμές κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Γιώργος Μπάκης. Σε επιστολή του εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα εσωκομματικά προβλήματα και τόνισε πως οι εξελίξεις στο κόμμα τον έσπρωξαν στην απόφαση να παραιτηθεί.

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