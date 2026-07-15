Αμηχανία ή σχέδιο; Γιατί η ΝΔ πλασάρει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Σαμαρά 

Takeaways by to pontiki AI Ο Άδωνις Γεωργιάδης άνοιξε τη συζήτηση για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία με το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θέτοντας ως απαράβατο όρο την αποδοχή της πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης διευκρίνισαν ότι η επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η επιδίωξη της αυτοδυναμίας, απορρίπτοντας κάθε σενάριο συνεργασίας με διαφορετικό πρωθυπουργό.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αποφόρτιση της εικόνας αλαζονείας που προκαλεί η επίκληση της αυτοδυναμίας, παρουσιάζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως ένα κόμμα που αναζητά τη συναίνεση.

Στην πραγματικότητα, η στρατηγική αυτή μετατοπίζει το βάρος της αδιαλλαξίας στους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι καλούνται να επωμιστούν το πολιτικό κόστος σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας και διενέργειας νέων εκλογών.

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Όσα ακούστηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα για τα σενάρια συγκυβέρνησης κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.

Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ξαναάνοιξε τη συζήτηση για συνεργασίες, αφήνοντας ανοιχτό αυτή τη φορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ως πιθανού εταίρου, με μία και μόνη προϋπόθεση, ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα έβαζε βέτο στην πρωθυπουργία Μητσοτάκη.

«Εάν ο όρος είναι με άλλον πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει», ήταν η φράση κλειδί.

Πολύ παραξενεύτηκαν με αυτή την τοποθέτηση και άλλοι άρχισαν να αναρωτιούνται γιατί ο Άδωνις Γεωργιάδης βάζει με αυτό τον τρόπο στο νεοδημοκρατικό παιχνίδι τον Αντώνη Σαμαρά.

Η λογική της κίνησης έχει πολλά επίπεδα. Επτά χρόνια μετά την επιστροφή της ΝΔ στην εξουσία, κάποια κορυφαία στελέχη της αντιλαμβάνονται ότι η αδιάκοπη επίκληση της αυτοδυναμίας ως μοναδικής αποδεκτής επιλογής ενοχλεί ένα κομμάτι ψηφοφόρων που στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται φιλικό και προς τις κυβερνήσεις συνεργασίας.

Για μερίδα του εκλογικού σώματος το «όλα ή τίποτα» δεν διαβάζεται πλέον μόνο ως αυτοπεποίθηση ή ως ανάγκη πολιτικής σταθερότητας αλλά ως αλαζονεία μιας παρατεταμένης διακυβέρνησης. Δείχνοντας ότι υπάρχουν και εναλλακτικές, ο κ. Γεωργιάδης επιχειρεί ακριβώς να αποφορτίσει αυτή την εικόνα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης λίγο μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη επανέφερε το αφήγημα της αυτοδυναμίας, μιλώντας κι εκείνος στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκαθάρισε ότι η διατύπωση Γεωργιάδη δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης, ότι στόχος παραμένει η αυτοδυναμία και ότι κάθε κουβέντα για συνεργασίες είναι προς το παρόν «στον αέρα».

Η φράση με την οποία κλείδωσε την δίκη του τοποθέτησή του λειτουργεί ως το θεμέλιο ολόκληρης της κυβερνητικής γραμμής, καθώς τόνισε ότι πρωθυπουργό και κυβέρνηση τους εκλέγουν οι πολίτες με την ψήφο τους και όχι κάποιοι σε συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και καφετέριες.

Πίσω από τη διατύπωση κρύβεται ένα ευθύ μήνυμα, ότι το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία δεν μπαίνει σε κανένα τραπέζι από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα.

Με αυτό τον τρόπο ο κ. Μαρινάκης θέλησε να απαντήσει και στους συγγραφείς διαφόρων σεναρίων που φαντάζονται μία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα αλλά με διαφορετικό πρωθυπουργό από τον πρόεδρο της Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια λογική με άλλα λόγια, υπηρέτησε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σε συνέντευξη του στο Action 24, όπου φρόντισε να διευκρινίσει ότι εκφράζει προσωπική άποψη και όχι θέση του κόμματος, χαρακτήρισε πρόωρες τις κουβέντες περί κόμματος Σαμαρά και επανέλαβε ότι πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις τους αναδεικνύουν οι πολίτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους της εκπομπής, τους προέτρεψε, όταν κάποια στιγμή πάρουν συνέντευξη από τον Αντώνη Σαμαρά, να τον ρωτήσουν ευθέως αν φτιάχνει κόμμα για να σώσει την Ελλάδα ή για να εμποδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργός.

Η ερώτηση Κακλαμάνη διατυπώνει με πιο αιχμηρό τρόπο ό,τι υπονόησε ο κ.Γεωργιάδης και επικύρωσε ο Παύλος Μαρινάκης, ότι δηλαδή το όνομα Μητσοτάκη είναι αδιαπραγμάτευτο και ότι μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αν πρόκειται για το κόμμα Σαμαρά, μπορεί να ναυαγήσει μόνο αν ο ίδιος ο κ. Σαμαράς θέσει θέμα διαφορετικού πρωθυπουργού, κάτι που η Πειραιώς έχει αποκλείσει διά στόματος όλων των κορυφαίων στελεχών της.

Εδώ ακριβώς αποκαλύπτεται και η μηχανική της κίνησης. Το άνοιγμα προς τον κ Σαμαρά μοιάζει για κάποιους φυσικό, σχεδόν αναμενόμενο, αφού τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Γεωργιάδης, μαζί με σειρά στελεχών της πρώτης γραμμής, διετέλεσαν υπουργοί στην κυβέρνηση Σαμαρά και θα ήταν αφύσικο να δηλώσουν ότι δεν θα μπορούσαν να συγκυβερνήσουν μαζί του.

Ο όρος όμως αλλάζει το νόημα της πρότασης. Κάποια στιγμή, σε τηλεοπτικό παράθυρο ή σε συνέντευξη, ο πρώην πρωθυπουργός θα κληθεί να απαντήσει αν προτίθεται να συμπορευθεί με τη Νέα Δημοκρατία υπό την πρωθυπουργία Μητσοτάκη, και η απάντηση είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένη.

Ένα κόμμα που, στην αντίληψη της Πειραιώς, συγκροτείται με βασικό στόχο να στερήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την πρωθυπουργία δεν έχει περιθώριο να πει «ναι» χωρίς να αναιρέσει τον ίδιο του τον λόγο ύπαρξης.

Έτσι στήνεται μια αφήγηση με διπλό όφελος. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρόθυμη για συνεννόηση και με επιλογές στο τραπέζι ακόμη κι αν δεν αναδειχθεί αυτοδύναμη στην πρώτη κάλπη.

Το ΠΑΣΟΚ ως ενδεχόμενο κυβερνητικός εταίρος έχει ειπωθεί από πολλά γαλάζια στελέχη έστω κι αν η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου της ενώ δια στόματος Αδωνι Γεωργιάδη μπαίνει τώρα στο κάδρο και το κόμμα Σαμαρά.

Από τη στιγμή που τα όχι θα έρθουν από την άλλη πλευρά το βάρος της αδιαλλαξίας μετατοπίζεται στους υπόλοιπους.

Όποιος αρνηθεί τη λύση θα φορτωθεί και την ευθύνη για δεύτερες εκλογές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόστος και αβεβαιότητα και επίσης θα κάνει πιο λογικό το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για αδυναμίας αφού αρνούνται μια συγκυβέρνηση με το πρώτο κόμμα και τον πρόεδρο του οποίου οι πολίτες ψήφισαν για πρωθυπουργό.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν έκανε λοιπόν μια αφελή πρόταση συνεργασίας, έστησε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε πιθανή απάντηση των αντιπάλων γυρίζει υπέρ της ΝΔ.

Και σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, όπου το ζήτημα των συνεργασιών επανέρχεται διαρκώς, καθώς τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων προς το παρόν δεν κάνουν εφικτή την αυτοδυναμία, αυτό δεν είναι μικρό πλεονέκτημα.

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