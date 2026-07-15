Τρόμος στα ανοιχτά του Καναδά: Τεράστιος λευκός καρχαρίας εμφανίστηκε ξανά μετά από μήνες

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Ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας, βάρους περίπου 770 κιλών, ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό Ωκεανό, επανεμφανίστηκε μετά από μήνες εξαφάνισης, προκαλώντας ανησυχία ότι μπορεί να κατευθύνεται προς το Cape Cod ή τον Ατλαντικό Καναδά.

Ο καρχαρίας μήκους 14 ποδιών, γνωστός ως Contender, είχε χαθεί από τα δορυφορικά σήματα παρακολούθησης από τον Απρίλιο, όταν βυθίστηκε στα βαθιά νερά. Το ζώο είχε σημανθεί με ειδική συσκευή εντοπισμού τον Ιανουάριο, περίπου 45 μίλια από τις ακτές της Τζόρτζια και της Φλόριντα, από την ερευνητική ομάδα OCEARCH.

Οι επιστήμονες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία του καρχαρία κατά μήκος των ακτών της Βόρειας Αμερικής, μέσω σήματος που εκπέμπεται κάθε φορά που το πτερύγιό του αναδύεται στην επιφάνεια. Η τελευταία ισχυρή ανίχνευση είχε γίνει τον Απρίλιο, κοντά στο Pamlico Sound στη Βόρεια Καρολίνα.

Την περασμένη Τετάρτη, οι ερευνητές εντόπισαν ένα αδύναμο σήμα, γνωστό ως “Z-ping”, το οποίο υποδηλώνει ότι η συσκευή δεν έμεινε εκτεθειμένη αρκετά ώστε να στείλει πλήρη δεδομένα. Σύμφωνα με την OCEARCH, αυτό σημαίνει πως η ακριβής θέση του καρχαρία παραμένει άγνωστη.

Πιθανή κατεύθυνση προς τον βορρά

Οι ειδικοί εκτιμούν, βάσει προηγούμενων παρατηρήσεων και συνηθειών των λευκών καρχαριών, ότι το ζώο ενδέχεται να κινείται προς τα βορειότερα νερά του Cape Cod ή του Ατλαντικού Καναδά, περιοχές πλούσιες σε τροφή και με κατάλληλες θερμοκρασίες.

Εκπρόσωπος της OCEARCH δήλωσε: «Οι λευκοί καρχαρίες στον δυτικό Βόρειο Ατλαντικό συνήθως μεταναστεύουν προς τον βορρά και περνούν το καλοκαίρι και τις αρχές του φθινοπώρου στα νερά του Cape Cod ή του Ατλαντικού Καναδά».

Όπως πρόσθεσε, οι περιοχές αυτές προσφέρουν άφθονη τροφή, κυρίως φώκιες και μεγάλα είδη ψαριών.

Το ταξίδι του Contender

Η OCEARCH διευκρίνισε ότι το σήμα Z-ping αποστέλλεται μόνο όταν η συσκευή στην πτέρυγα του καρχαρία βρεθεί στιγμιαία πάνω από την επιφάνεια του νερού. «Συνήθως απαιτούνται τρία ή περισσότερα μηνύματα για να υπολογιστεί αξιόπιστη τοποθεσία», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη τοποθεσία του Contender είχε καταγραφεί στις 23 Απριλίου, όταν βρισκόταν ανοιχτά των Outer Banks στη Βόρεια Καρολίνα.

O καρχαρίας έχει διανύσει περισσότερες από 7.000 μίλια μεταξύ της Φλόριντα και του Κόλπου του Αγίου Λαυρεντίου, στα ανοικτά του Καναδά.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά την τοποθέτηση της συσκευής αποτυπώνουν το εντυπωσιακό μέγεθος του θαλάσσιου θηρευτή, με το τεράστιο σαγόνι και τα μαύρα μάτια του να επιβεβαιώνουν τη φήμη του ως ενός από τα πιο επιβλητικά πλάσματα του ωκεανού.

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