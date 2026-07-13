Στοιχεία σοκ: Πάνω από 2.700 θάνατοι συνδέονται με τους πρόσφατους καύσωνες σε Αγγλία και Ουαλία

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Περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στην Αγγλία και την Ουαλία εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών που καταγράφηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα εκπονήθηκε από επιστήμονες του Imperial College, της βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις:

Περίπου 550 θάνατο ι συνδέονται με το κύμα καύσωνα από τις 21 έως τις 29 Μαΐου.

ι συνδέονται με το κύμα καύσωνα από τις 21 έως τις 29 Μαΐου. Σχεδόν 2.200 θάνατοι αποδίδονται στις ακραίες θερμοκρασίες από τις 18 έως τις 28 Ιουνίου.

Εκτίμηση βάσει της πλεονάζουσας θνησιμότητας

Οι αριθμοί δεν αποτελούν επίσημο καταγεγραμμένο απολογισμό, αλλά επιστημονική εκτίμηση που βασίζεται στην πλεονάζουσα θνησιμότητα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγούμενα δεδομένα, συγκρίνοντας τη σχέση μεταξύ υψηλών θερμοκρασιών και θανάτων. Τα επίσημα στοιχεία θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των πιστοποιητικών θανάτου, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί στην Αγγλία

Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία, με μέση θερμοκρασία 17,1 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν τρεις βαθμούς πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο.

Στις 26 Ιουνίου, σε περιοχή του Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,7 βαθμούς Κελσίου. Καταρρίφθηκε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ για τον Ιούνιο, οι 35,6 βαθμοί Κελσίου που είχαν καταγραφεί το 1976.

Κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη

Κατά την κορύφωση του καύσωνα εκδόθηκε η σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η προειδοποίηση σημαίνει ότι οι συνθήκες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο ακόμη και για υγιείς ανθρώπους. Κόκκινη υγειονομική προειδοποίηση ίσχυσε από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου, ενώ πορτοκαλί προειδοποιήσεις είχαν εκδοθεί και σε άλλες περιόδους του Μαΐου και του Ιουνίου.

Γιατί η ακραία ζέστη θεωρείται «σιωπηλός δολοφόνος»

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την ακραία ζέστη «σιωπηλό δολοφόνο», καθώς οι περισσότεροι θάνατοι δεν καταγράφονται ως περιστατικά θερμοπληξίας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν την καρδιά και το αναπνευστικό σύστημα και μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν:

Εμφράγματα

Εγκεφαλικά επεισόδια

Αναπνευστικές παθήσεις

Άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας

Περισσότερο ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα και όσοι ζουν μόνοι. Ωστόσο, η έντονη ζέστη μπορεί να πλήξει και νέους ή υγιείς ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αυξημένη υγρασία και υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες.

Ακατάλληλα κτίρια για παρατεταμένους καύσωνες

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των κατοικιών, των νοσοκομείων και των μονάδων φροντίδας στη Βρετανία έχει κατασκευαστεί για να διατηρεί τη θερμότητα και όχι για να αντιμετωπίζει παρατεταμένες περιόδους καύσωνα.

Πάνω από 1.100 θάνατοι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με τη μελέτη, περίπου το 42% των εκτιμώμενων θανάτων, δηλαδή περισσότεροι από 1.100, συνδέεται με την επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας που προκάλεσε η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη πρόσθεσε περίπου τρεις έως τέσσερις βαθμούς Κελσίου στις μέγιστες θερμοκρασίες των δύο κυμάτων καύσωνα.

Προειδοποίηση για συχνότερους και εντονότερους καύσωνες

Η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες αναμένεται να γίνονται συχνότεροι, εντονότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τόσο τον κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών όσο και την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι επιστήμονες ζητούν καλύτερη προστασία των ηλικιωμένων και των ευάλωτων πολιτών, προσαρμογή των κατοικιών και των νοσοκομείων στις υψηλότερες θερμοκρασίες και σαφέστερη ενημέρωση του κοινού.

Όπως τονίζουν, ο καύσωνας δεν αποτελεί πλέον ένα σπάνιο και παροδικό μετεωρολογικό φαινόμενο, αλλά μια αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία.

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