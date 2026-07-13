Reuters: Για λιγότερο από 30 μέρες επαρκούν τα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη

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Η Ευρώπη παραμένει η πιο ευάλωτη μεγάλη αγορά αεροπορικών καυσίμων, καθώς η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο νέων διαταραχών στον εφοδιασμό.

Η Ευρώπη έχει αυξήσει τις εισαγωγές αεροπορικών καυσίμων από τις ΗΠΑ και την Ασία, έχει ενισχύσει την παραγωγή των διυλιστηρίων της και έχει χρησιμοποιήσει μέρος των αποθεμάτων της για να διατηρήσει τις πτήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, εξακολουθεί να αποτελεί την περιοχή με τη μεγαλύτερη έκθεση σε ενδεχόμενη νέα διακοπή των προμηθειών από τη Μέση Ανατολή.

Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία οι πιο ευάλωτες

Ιδιαίτερα ευάλωτες είναι η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, σε μια ήπειρο όπου το κλείσιμο πολλών διυλιστηρίων τις προηγούμενες δεκαετίες αύξησε την εξάρτηση από τις εισαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Από τα Στενά περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης, πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η θαλάσσια οδός άνοιξε εν μέρει τον Ιούνιο, όμως τον Ιούλιο η εύθραυστη εκεχειρία απειλήθηκε από νέα πλήγματα και από τις δύο πλευρές.

Έλλειμμα 600.000 βαρελιών την ημέρα

Σύμφωνα με στοιχεία της Energy Aspects, η Ευρώπη αναμένεται να εμφανίσει έλλειμμα σχεδόν 600.000 βαρελιών αεροπορικών καυσίμων ημερησίως κατά το τρίτο τρίμηνο.

Την ίδια περίοδο εκτιμώνται:

πλεόνασμα 116.000 βαρελιών ημερησίως στις ΗΠΑ,

πλεόνασμα 425.000 βαρελιών ημερησίως στην περιοχή Ασίας και Ειρηνικού.

Στις αρχές Ιουνίου, τα ευρωπαϊκά αποθέματα ανέρχονταν σε 38 εκατ. βαρέλια, έναντι 99 εκατ. βαρελιών στις ΗΠΑ.

Με βάση τους υπολογισμούς του Reuters, τα αποθέματα της Ευρώπης επαρκούν για λιγότερες από 30 ημέρες ζήτησης, το μικρότερο περιθώριο μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών αεροπορικών καυσίμων.

Αυξημένη παραγωγή, αλλά μικρό περιθώριο ασφαλείας

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας έδειξαν ότι στα τέλη Μαΐου τα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων ήταν προσωρινά αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ η παραγωγή των διυλιστηρίων είχε ενισχυθεί κατά 30%.

Παρά την αύξηση, τα στοιχεία αντιστοιχούν σε περιθώριο εφοδιασμού μόλις ενός μήνα.

Ο αναλυτής της Rystad, Janiv Shah, εκτίμησε ότι η στενότητα στην αγορά θα συνεχιστεί και τον Αύγουστο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης αναγνωρίσει ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί.

Ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι τα αποθέματα ενδέχεται να περιοριστούν περισσότερο προς το τέλος της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου και ότι οι Βρυξέλλες θα συντονίσουν την αποδέσμευση εθνικών αποθεμάτων, εφόσον χρειαστεί.

Εισαγωγές από Καναδά μέχρι Νότια Κορέα

Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, περίπου το 50% των ευρωπαϊκών εισαγωγών αεροπορικών καυσίμων προερχόταν από τη Μέση Ανατολή.

Η Ευρώπη απέφυγε μέχρι στιγμής την εξάντληση των αποθεμάτων, στρεφόμενη σε νέους προμηθευτές, μεταξύ των οποίων και ο Καναδάς.

Τον Ιούνιο εισήγαγε συνολικά 673.000 βαρέλια ημερησίως, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές ήταν οι ΗΠΑ και η Νιγηρία, ενώ φορτία έφτασαν επίσης από:

το Κουβέιτ,

τον Καναδά,

την Ινδία,

τη Νότια Κορέα.

Οι εισαγωγές από την Ινδία έφτασαν τον Ιούνιο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, σχεδόν 25.000 βαρέλια ημερησίως από το Κουβέιτ αναμένεται να φτάσουν τον Αύγουστο, για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο στο δεξαμενόπλοιο «Proteus Harvonne».

Πριν από τη διακοπή των ροών, το Κουβέιτ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της Ευρώπης.

Η Ιταλία αύξησε την παραγωγή

Τα ιταλικά διυλιστήρια αύξησαν την παραγωγή αεροπορικών καυσίμων κατά 10% τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές της χώρας μειώθηκαν κατά 6%, με αποτέλεσμα η εγχώρια παραγωγή να καλύψει σχεδόν το 70% της ζήτησης τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ιταλική ένωση παραγωγών καυσίμων UNEM.

Η Eni, η οποία διαθέτει περίπου το ήμισυ της παραγωγικής δυναμικότητας αεροπορικών καυσίμων της Ιταλίας, αύξησε την παραγωγή της εισάγοντας ημιτελή προϊόντα από χώρες εκτός Ευρώπης.

Υποχώρησαν οι τιμές των καυσίμων

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων στη βορειοδυτική Ευρώπη έχουν υποχωρήσει στα 133,27 δολάρια ανά βαρέλι, από το ιστορικό υψηλό των 215,32 δολαρίων στα τέλη Μαρτίου.

Η πτώση των τιμών περιορίζει την πίεση στις αεροπορικές εταιρείες, καθώς τα καύσιμα αντιστοιχούν συνήθως στο 20% έως 25% του λειτουργικού τους κόστους.

Ωστόσο, οι αναλυτές δεν αναμένουν άμεσες μειώσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή και η διαθέσιμη χωρητικότητα περιορισμένη, ιδιαίτερα μετά τις περικοπές πτήσεων που πραγματοποίησαν αρκετές εταιρείες για να εξοικονομήσουν καύσιμα.

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