Με πρωτιά στην τηλεθέαση «έκλεισε» την Παρασκευή (10/7) το Mega

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

H δύναμη της συνήθειας, προϊόν μεθοδικότητας και υπομονής, «χτίζεται» δύσκολα και δύσκολα αντιμετωπίζεται. Παράδειγμα οι επιδόσεις των Mega και Alpha της Παρασκευής. Παρότι το περιεχόμενο τους στην πλειονότητα του είναι σε επανάληψη, εξακολουθούν να αποσπούν μερίδια τηλεθέασης υψηλά για την εποχή και ενω το Μουντιάλ, που καλύπτει η ΕΡΤ, οδεύει προς την κορύφωση του.

Καλά τα πήγε η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ την Παρασκευή χάρη στην απευθείας μετάδοση του δραματικού μουντιαλικού ματς Ισπανίας- Βελγίου καθώς αποτέλεσε τρίτο σε δημοφιλία κανάλι της ημέρας, σύμφωνα με τις μετρήσις της Nielsen.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας η… προσπέραση που κατάφερε το Open σε Star και ANT1.

O ΣΚΑΪ αποτέλεσε την τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών χάρη κυρίως στις προτάσεις του από νωρίς το πρωί έως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του.

Διαβάστε επίσης

MEGA: Δευτέρα με Παρασκευή η Σίσσυ Χρηστίδου από τη νέα σεζόν

MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

ΑΝΤ1 – Φαίη Σκορδά σε κοινή κατεύθυνση