search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 18:47
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 16:35

Με πρωτιά στην τηλεθέαση «έκλεισε» την Παρασκευή (10/7) το Mega

13.07.2026 16:35
tileorasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

H δύναμη της συνήθειας, προϊόν μεθοδικότητας και υπομονής, «χτίζεται» δύσκολα και δύσκολα αντιμετωπίζεται. Παράδειγμα οι επιδόσεις των Mega και Alpha της Παρασκευής. Παρότι το περιεχόμενο τους στην πλειονότητα του είναι σε επανάληψη, εξακολουθούν να αποσπούν μερίδια τηλεθέασης υψηλά για την εποχή και ενω το Μουντιάλ, που καλύπτει η ΕΡΤ, οδεύει προς την κορύφωση του. 

Καλά τα πήγε η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ την Παρασκευή χάρη στην απευθείας μετάδοση του δραματικού μουντιαλικού ματς Ισπανίας- Βελγίου καθώς αποτέλεσε τρίτο σε δημοφιλία κανάλι της ημέρας, σύμφωνα με τις μετρήσις της Nielsen.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας η… προσπέραση που κατάφερε το Open σε Star και ANT1. 

O ΣΚΑΪ αποτέλεσε την τέταρτη επιλογή των τηλεθεατών χάρη κυρίως στις προτάσεις του από νωρίς το πρωί έως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του.

Διαβάστε επίσης

MEGA: Δευτέρα με Παρασκευή η Σίσσυ Χρηστίδου από τη νέα σεζόν

MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

ΑΝΤ1 – Φαίη Σκορδά σε κοινή κατεύθυνση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tile8easi
MEDIA

Μαγνήτης τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (11,12/7) το μουντιαλικό Νορβηγία-Αγγλία από την ΕΡΤ1

tileorasi
MEDIA

Κυρίαρχος του weekend ο Alpha με σχεδόν ίδια τηλεθέαση και τις δύο ημέρες (11-12/7)

oldphotosmarfin_31-1-131359647541-2048×1303
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Tην Τρίτη στα δικαστήρια του Γουέστμινστερ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπρησμό – Θα εξεταστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα

poros – patras – toumasaatou- xeilakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποια πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου συμμετέχουν στους «400» του Τσίπρα

zografou-eksot
ΥΓΕΙΑ

Εγκαίνια ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Οι προβλέψεις για το πώς διαμορφώνονται οι Βάσεις σε 100 σχολές

argos-apologia-astynomikwn-sto-nafplio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: Απίστευτη δήλωση του δημάρχου - «Περιττή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 18:47
tile8easi
MEDIA

Μαγνήτης τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (11,12/7) το μουντιαλικό Νορβηγία-Αγγλία από την ΕΡΤ1

tileorasi
MEDIA

Κυρίαρχος του weekend ο Alpha με σχεδόν ίδια τηλεθέαση και τις δύο ημέρες (11-12/7)

oldphotosmarfin_31-1-131359647541-2048×1303
ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Tην Τρίτη στα δικαστήρια του Γουέστμινστερ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπρησμό – Θα εξεταστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα

1 / 3