ΑΝΤ1 – Φαίη Σκορδά σε κοινή κατεύθυνση

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Οι προκλήσεις γεννούν ευκαιρίες. Και νέες προκλήσεις.

Περίπου τρείς εβδομάδες από την πρόωρη ολοκλήρωση της σεζόν για το «Buongiorno» και την ολοκλήρωση (ή μη ανανέωση) της συνεργασίας με το Mega, η Φαίη Σκορδά είναι – όπως ήταν αναμενόμενο – κοντά σε συμφωνία με τον ΑΝΤ1 για νέο κύκλο συνεργασίας.

Οι συζητήσεις με την παρουσιάστρια για ενσωμάτωση της από το φθινόπωρο στο πρόγραμμα του σταθμού γίνονται σε αυτό που έχει μάθει να κάνει.

Ψυχαγωγία και σόου.

Η νέα πρόκληση για τη Σκορδά θα είναι διπλή.

Σταθμός και παρουσιάστρια εξετάζουν εκτός από το σόου «Dancing with the stars», εκπομπή το Σαββατοκύριακο, πιθανόν μετά το μεσημέρι.

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