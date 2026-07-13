Άριελ Κωνσταντινίδη: «Ένιωθα μόνη μου μέσα στον γάμο» – Η μητρότητα στα 54 και η αποβολή που της στοίχισε (Video)

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Για την καθημερινότητα μιας μαμάς με τρία, πλέον, παιδιά μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στο διαζύγιό της, τις απώλειες που έχει βιώσει αλλά και τις συνειδητές επιλογές που κλήθηκε να κάνει στη ζωή της.

Σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή «The Mute Project», η ηθοποιός δεν έκρυψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας μόνη τα παιδιά της, επισημαίνοντας ότι το απολαμβάνει, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός γάμου στο μέλλον.

«Αυτή την περίοδο είμαι ζορισμένη κι αυτό εννοείται ότι έχει να κάνει με το μωρό που έχει έρθει στη ζωή μου. Παράλληλα όμως, έχω και τις υποχρεώσεις με τους γιους μου, οι οποίες περνάνε όλες από εμένα. Από τη μία μου αρέσει να έχω ευθύνες αλλά από την άλλη πολλές φορές μαζεύονται πολλά. Πρέπει να πάρω γρήγορες αποφάσεις και είμαι καλή σε αυτό» είπε αρχικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.

«Ένιωθα μόνη μέσα στον γάμο»

Μιλώντας για το διαζύγιο που πήρε από τον πατέρα των δίδυμων παιδιών της, η Άριελ Κωνσταντινίδη τόνισε ότι ένιωθε μόνη μέσα στον γάμο.

«Ένιωθα μόνη μου μέσα στον γάμο. Ένιωθα ότι έχω και άλλο ένα παιδί, το οποίο μου έφερνε όλη την ώρα προβλήματα και εμπόδια. Εγώ τότε πίστευα ότι θα περάσει ο καιρός και θα ωριμάσει. Όταν γεννήθηκαν τα αγόρια έπεισα τον εαυτό μου ότι ο λόγος που πήρα την απόφαση να χωρίσω ήταν αυτά, εγώ όμως, το έκανα για εμένα. Τα παιδιά μου ήξεραν από την πρώτη μέρα της ζωής τους ότι η οικογένειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Το έλεγα και το άφηνα αυτό σαν ιστορία. Ξέρουν επίσης ότι μπορεί και να παντρευτώ ξανά. Θα ήθελα να έχω μια συντροφιά».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι υπήρξε περίοδος στη ζωή της που η ίδια δεν ένιωθε ότι είναι ικανή να γίνει μητέρα και μεγαλώσει παιδιά. Όταν αυτό το άκουσε από τη μητέρα της, σε μια περίοδο που η ίδια είχε μείνει έγκυος, δεν δίστασε να προχωρήσει σε άμβλωση, επισημαίνει.

«Ήθελα ανέκαθεν παιδιά και ήθελα να κάνω δίδυμα. Στα 20 – 30 άλλαξε λίγο αυτό γιατί ένιωθα ανίκανη να κάνω παιδιά και επίσης είχα και την καριέρα μου και τη ζωή μου. Μετά αυτό άλλαξε ξανά όταν ήμουν 30 ετών και πήρα την απόφαση να κάνω μια έκτρωση. Έμεινα έγκυος με τον τότε σύντροφο μου και δεν το περιμέναμε. Τότε η μητέρα μου, μου είπε “θα το μεγαλώσω εγώ, εσύ είσαι ανίκανη”. Όταν αυτό λοιπόν το είδα μπροστά μου να γιγαντώνεται είπα “με τίποτα” και προχώρησα σε άμβλωση. Ήταν πολύ συνειδητή απόφαση. Τότε μπήκα στη διαδικασία να απεξαρτηθώ από όλο αυτό το περιβάλλον» τόνισε.

«Στα 42 είχα μια αποβολή – Η απώλεια ήταν οδυνηρή»

Στη συνέχεια, η Άριελ Κωνσταντινίδη αναφέρθηκε σε μια αποβολή που είχε στα 42 της χρόνια, ένα γεγονός τραυματικό για την ίδια που την έκανε να πιστεύει ότι ο κύκλος της μητρότητας είχε κλείσει για την ίδια.

«Στα 42 που είχα μια αποβολή και εκεί ένιωσα ότι έκλεισε ο κύκλος της μητρότητας για εμένα. Η απώλεια με είχε καταρρακώσει και για ένα με δύο μήνες ήμουν με κλειστά μάτια και το μόνο που έκανα ήταν να τρώω και να κάνω μπάνιο. Η απώλεια ήταν οδυνηρή» τόνισε.

Κλείνοντας, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο πήρε την απόφαση να γίνει ξανά μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο το τρίτο της παιδί, με δότη, εξηγώντας ότι έχοντας νιώσει μόνη έχοντας σύντροφο, προτίμησε αυτή τη φορά να είναι πράγματι μόνη στο ταξίδι της μητρότητας και να το απολαύσει.

«Ο λόγος που επέλεξα δότη για να κάνω το παιδί είναι ότι εγώ δίπλα μου θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι εκεί για εμένα, δεν θα ήθελα να μας συνδέει κάτι. Δεν ήθελα να μας δένει ένα παιδί γιατί αν αύριο μεθαύριο τελικά δεν μπορέσουμε να είμαστε μαζί, θα πρέπει αυτό που μας συνδέει να το στερηθούμε ή να το μοιραστούμε και για εμένα αυτό είναι οδυνηρό. Δεν είχα αμφιβολία ούτε μια στιγμή. Ένιωσα μόνη μου αλλά ταυτόχρονα είπα ευτυχώς που αυτή τη φορά θα το απολαύσω, γνωρίζοντας ότι είμαι μόνη μου. Για εμένα είναι οδυνηρό να είσαι με παρέα και να νιώθεις μόνη. Να νιώθεις ότι έχεις ένα συνεχόμενο σαμποτάζ και να νιώθεις συνεχώς ότι κάποιος σε κριτικάρει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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