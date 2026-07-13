Γέννησε η Μπάγια Αντωνοπούλου

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Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, καθώς τις τελευταίες ώρες κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του HerNews (ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η ίδια), η παρουσιάστρια γέννησε νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/7) στο μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους, 3.600 γραμμαρίων.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο επισφράγισαν την αγάπη τους με τον γάμο τους. Πλέον, βιώνουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, μεγαλώνοντας την οικογένειά τους.

Λίγες μέρε πριν, το ζευγάρι είχε διοργανώσει baby shower, ώστε να μοιραστούν τη χαρά τους λίγο πριν έρθει στον κόσμο ο γιος τους.

«Baby loading… 99% complete! Λίγο πριν γνωρίσουμε το αγοράκι μας, είπαμε να το γιορτάσουμε όπως του αξίζει… με μια μέρα γεμάτη αγάπη, γέλια, γλυκά, αγκαλιές και τους πιο αγαπημένους μας ανθρώπους! Η καρδιά μας γέμισε βλέποντας όλους εσάς δίπλα μας, να μοιράζεστε τη χαρά και την ανυπομονησία μας για τον μικρό μας πρίγκιπα» είχε γράψει στη σχετική ανάρτηση.

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