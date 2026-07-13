Θάλεια Ματίκα: Στη ζωή μου έχω φτάσει πολλές φορές σε δύσκολο σημείο, έχω βουλιάξει»

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Για τις αυξημένες απαιτήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει μια γυναίκα καθημερινά, έχοντας επωμιστεί, μάλιστα, πολλούς ρόλους μίλησε η Θάλεια Ματίκα, επισημαίνοντας ότι αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο μετά την ηλικία των 40.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, η ηθοποιός τόνισε ότι η ίδια δεν προσπαθεί να τα κάνει όλα τέλεια, ενώ εξομολογείται ότι έχει βιώσει και περιόδους δύσκολες κατά τις οποίες είχε «βουλιάξει», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Δεν έχω καταφέρει να ανταπεξέλθω. Δεν νομίζω ότι συνδυάζονται εύκολα. Στη ζωή μου έχω φτάσει πολλές φορές σε δύσκολο σημείο. Και οι γυναίκες, ειδικά μετά τα 40 βιώνουμε πολύ περίεργες καταστάσεις προσπαθώντας να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Πολλές φορές έχω “βουλιάξει”. Προσπαθώ να καταλάβει η οικογένειά μου ότι δεν είμαι super woman και ότι δεν γίνονται όλα από έναν άνθρωπο. Δεν μου αρέσει ο τίτλος “τα κατάφερα”. Οπότε θεωρώ ότι οι γυναίκες πρέπει να αναλαμβάνουμε τόσους ρόλους. Αυτό μας καταρρακώνει, δεν μας κάνει δυνατές. Για μένα μιλάω και για τις φίλες μου, που γνωρίζω, όχι για τις υπόλοιπες γυναίκες. Μπορεί κάποιες να πουν: “Εγώ τα κάνω όλα τέλεια”. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία» είπε αρχικά.

Ερωτηθείσα τι συμβουλή θα έδινε στον νεότερο εαυτό της, η Θάλεια Ματίκα απαντά:

«Προετοιμάσου. Η ζωή έχει εκπλήξεις και πολύ θετικές και πολύ αρνητικές, αυτό θα του έλεγα. Όπως επίσης να χαρεί τη νιότη του χωρίς ευθύνες και χωρίς φόβους, γιατί μεγαλώνοντας τα πράγματα αλλάζουν».

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