Δανάη Μπάρκα: «Ας πιστεύουμε στο καλό, ας ελπίζουμε στο όμορφο κι ας παλεύουμε για το σωστό»

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Μια διαφορετική καλημέρα είπε η Δανάη Μπάρκα μέσω στο Instagram.

«Όπως η βουκαμβίλια χρειάζεται ήλιο για να ανθίσει, έτσι κι η ψυχή χρειάζεται φως για να μεγαλώσει και να μένει ήρεμη. Ο κόσμος δεν χρωστάει καλό λόγο ή πράξη, μην τον αφήνεις να μαυρίζει τη δική σου σκέψη και ενέργεια όμως. Όλοι έχουμε κακές μέρες, δύσκολες στιγμές, αμήχανες πλευρές… Το θέμα είναι να μαθαίνουμε, να βελτιωνόμαστε, να διαχειριζόμαστε πιο ψύχραιμα και στο τέλος να κοιμόμαστε ήσυχοι», έγραψε η ηθοποιός και παρουσιάστρια.

»Υπάρχουν μέρες που αμφιβάλλω με ανθρώπους που δεν πίστευα ότι θα φτάσω εκεί… Κι όμως η ζωή σε εκπλήσσει. Δεν λέω μόνο για γνωστούς μου, μιλάω γενικά… Παρατηρώ κινήσεις, σχόλια ακόμα και άγνωστων και σοκάρομαι με τον τρόπο που λειτουργούν. Εγώ δεν μπορώ να τους αλλάξω, το θέμα είναι να μην μας αλλάξουν αυτοί! Άρα, ας πιστεύουμε στο καλό, ας ελπίζουμε στο όμορφο κι ας παλεύουμε για το σωστό. Καλημέρα αγάπες μου», πρόσθεσε στο μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους.

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