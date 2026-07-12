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12.07.2026 17:17

Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Βάφτισαν τον γιο τους

12.07.2026 17:17
valavani

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Τον μονάκριβο γιο τους βάφτισαν σήμερα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν.

Νονά του μικρού Ιάσονα – Παναγιώτη ήταν η Γωγώ Φαρμάκη.

Η ξεχωριστή αυτή ημέρα, την οποία μοιράστηκαν με συγγενείς και φίλους, έλαβε χώρα μία ημέρα μετά τα πρώτα γενέθλια του μικρού.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 18:39
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