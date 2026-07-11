Γουίμπλεντον: Όταν η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε τον «Κάρολο» του «The Crown»

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Την καθιερωμένη της παρουσία στο Γουίμπλεντον έκανε και φέτος η βασίλισσα Καμίλα, η οποία βρέθηκε στο All England Club χωρίς τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις από το βασιλικό θεωρείο μαζί με γνωστά πρόσωπα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη επισκέφθηκε το διάσημο τουρνουά για τέταρτη διαδοχική χρονιά τη δέκατη ημέρα των αγώνων. Ντυμένη με ένα κομψό τιρκουάζ φόρεμα, πήρε θέση στο Centre Court για τον προημιτελικό των γυναικών ανάμεσα στις Τζάσμιν Παολίνι και Μάρτα Κόστιουκ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία στο βασιλικό θεωρείο του ηθοποιού Ντόμινικ Γουέστ, ο οποίος είχε υποδυθεί τον τότε πρίγκιπα Κάρολο στη δημοφιλή σειρά του Netflix «The Crown». Δίπλα τους βρέθηκε και η ηθοποιός Ελ Φάνινγκ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, που ολοκληρώθηκε με τη νίκη της Μάρτα Κόστιουκ, η βασίλισσα Καμίλα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, όπου είχε σύντομη συνάντηση με δύο από τους αθλητές που ετοιμάζονταν να αγωνιστούν. Χαιρέτησε θερμά τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι, ο οποίος συμμετείχε στο τουρνουά με wildcard, καθώς και τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλι, ενώ νωρίτερα είχε συνομιλήσει και με μέλη του προσωπικού της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο και στην πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, η οποία από το 2016 είναι προστάτιδα του All England Lawn Tennis Club. Λίγες ημέρες πριν είχε επισκεφθεί τη διάσημη «ουρά» του Γουίμπλεντον, συναντώντας φιλάθλους που περίμεναν για ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε αγώνα έχοντας δίπλα της τον θρύλο του βρετανικού τένις, Άντι Μάρεϊ.

Το φετινό Γουίμπλεντον ολοκληρώνεται αύριο, 12 Ιουλίου, με τη διεξαγωγή των τελικών σε άνδρες και γυναίκες.

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