Βάγια Νέστορα: Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στους τρεις συλληφθέντες για την φονική εμπρηστική επίθεση

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Βαριές ποινικές διώξεις σε βάρος και των τριών συλληφθέντων, που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, άσκησε ο εισαγγελέας.

Ειδικότερα, οι διώξεις αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της συγκρότησης και συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση, της έκρηξης, του εμπρησμού, καθώς και της παράβασης του νόμου περί όπλων, που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Μετά την άσκηση των διώξεων, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και η 26χρονη γυναίκα, φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της εμπρηστικής επίθεσης που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

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