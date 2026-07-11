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11.07.2026 13:05

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

11.07.2026 13:05
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Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν, λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, στο Δικαστικό, από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία 26χρονη γυναίκα, βρίσκονται ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης, καθώς φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης.

Την ίδια ώρα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια, φώναζαν συνθήματα αλληλεγγύης στους συλληφθέντες.

Σε βάρος τους σχηματίζεται βαρύτατη δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, ενώ η έρευνα περιλαμβάνει και σειρά ακόμη αδικημάτων που σχετίζονται με τη δράση της ομάδας.

Και οι τρεις ωστόσο, αρνούνται τις κατηγορίες.

Στη συνέχεια, αναμένεται να οδηγηθούν στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

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