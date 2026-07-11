Εργατικό ατύχημα στο κέντρο των Χανίων: Άνδρας έπεσε από σκαλωσιά σε εργασίες ανακαίνισης σούπερ-μάρκετ (Video/Photos)

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Ένας άνδρας τραυματίστηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων όταν έπεσε από μεγάλο σκαλωσιά στη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στο σούπερ-μάρκετ «Σκλαβενίτη», λίγα μέτρα από την πλατεία δικαστηρίων.

Πρόκειται για 40χρονο αλλοδαπό εργάτη, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος και εγκλωβίστηκε στην σκαλωσιά σε χαμηλότερο σημείο, από όπου τον απεγκλώβισαν τρεις διασώστες και ο γιατρός του ΕΚΑΒ και με σανίδα τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο και από εκεί στο γενικό νοσοκομείο Χανίων, τραυματισμένο στα πλευρά και στην κοιλιά, αλλά έχοντας τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έχει σπεύσει αστυνομία που διερευνά τα αίτια του συμβάντος ενώ αναμένεται και η τεχνική επιθεώρηση.

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