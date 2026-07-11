Έβρος: Χωρίς ενεργή φλόγα η αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα (Video)

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Χωρίς ενεργή φλόγα είναι πλέον η αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Έβρου όπου το μεσημέρι του Σαββάτου ξέσπασε πυρκαγιά. Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα οι δυνάμεις παραμένουν και διαβρέχουν μπάλες άχυρου, σε χώρο που λειτουργούσε για αποθήκευση ζωοτροφών και δεν υπήρχαν ζώα.

Οι μπάλες άχυρου είναι ιδιαίτερα εύφλεκτες και χρειάζεται καλή αναμόχλευση και διαβροχή προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς έσπευσαν για την κατάσβεσή της 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα και τη συνδρομή ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο, μηχανημάτων έργου και υδροφόρων των ΟΤΑ.

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